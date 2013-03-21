Esed'i kimyasal silah konusunda uyaran Obama, 'Cin şişeden çıkar' dedi

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün 3 saate yakın süren görüşmelerinin ardından yaptıkları basın toplantısında aralarındaki Netanyahu ile basın toplantısında Suriye krizinin sadece Türkiye ve İsrail’in sorunu olmadığını söyledi, “Kimyasal silah kullanılması cini şişeden çıkarır” dedi.

Pınar Ersoy'un Milliyet'te yer alan haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama’nın İsrail gezisi bu ülkedeyle buzları eritme operasyonu olarak nitelendiriliyordu. Nitekim Başkan Obama ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün 3 saate yakın süren görüşmelerinin ardından yaptıkları basın toplantısında aralarındaki görüş ayrılıklarını gündeme getirmemek için ellerinden geleni yaptı. Birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden ikili, önemli konularda aynı fikirde olduklarının altını çizdi.

İran konusunda uzlaşma

Obama toplantıyı İsrail’e yapılan yıllık 3 milyar dolarlık askeri yardımın süresini uzatma talimatı verdiğini söyleyerek açtı. Obama “İran’ın dünyanın en kötü silahlarına sahip olmasını engellemek için İsrail’le yakın çalışmaya” söz verdikten sonra “Başbakanın ülkesinin güvenliği ile ilgili bir konuda bir başka ülkeye danışmasını beklemiyorum” dedi.

Netanyahu da “Başkan’ın İran’ın nükleer silah almasını engellemekte kararlı olduğuna kesin olarak ikna oldum” diyerek Obama’ya yöneltilen en büyük eleştirilerden birini bertaraf etti.

Suriye konusunda iki lider insani durum ve gelişmiş silahların kullanımı konusunda hemfikir olduklarını açıkladı. Obama, Esed rejiminin muhaliflerin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarıyla ilgili ise net konuştu. ABD Başkanı “Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma kapasitesi oldğunu biliyoruz. Suriye rejiminde bazı kişilerin bu silahları kullanma dileklerini gündeme getirdiğini de biliyoruz. Muhalefetin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara şüpheli yaklaşıyorum” dedi. Obama, Şam rejiminin kimyasal silah kullanmasının trajik ve ciddi bir hata olacağını söyledi. Obama bu silahların kullanılması için “cini şişeden çıkarmak anlamına gelir” dedi. Obama, Suriye krizinin yalnıza İsrail ya da Türkiye’nin değil dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Annemi dinledim

Obama’nın en temkinli konuştuğu konu ise İsrail-Filistin barış süreci oldu. Obama annesinin kendisine daima konuşmadan önce dinlemeyi tembihlediğni hatırlatarak Ortadoğu’da tarfları dinlemeye geldiğini söyledi. İlk döneminde barış görüşmelerinde yol alamamış olmasının kendi başarısızlığı olduğu iddialarını da reddetti. Başkan, bu sorunun Pollyanna’cılık oynayarak çözülemeyeceğini söyleyerek “Ortadoğu’ya barışı getirmek gerçekten zor bir problem, 60 yıldır devam eden bir problem” dedi. Netanyahu da yeni kurulan koalisyonun iki devlet esasında barış görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Havaalanında milli marş

Havaalanında Obama’yı Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Başbakan Netanyahu karşıladı. Milli marşlardan sonra Obama, aralarında haham, rahip ve imamların da olduğu heyetle tek tek el sıkıştı. İsrail hükümetinin yeni bakanları ve generaller de törende hazır bulundu. Netanyahu ise Obama ile birlikte seyahat eden Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli üyesi Demokrat Eliot Engel ile Demokrat Parti Ulusal Komitesi’nin başkanı Debbie Wasserman-Schultz’u tek tek öptü.

Notlar

- Obama basın toplantısının başında Netanyahu’nun iki oğlunun yakışıklı olduğunu söylerken “Annelerine çekmiş olmalılar” diyince Netanyahu “Ben de aynı şeyi kızların için söyleyebilirim” dedi. Son sözü ise “Bizden daha iyi kadınlarla evlenerek gen havuzumuzun kalitesini artırıyoruz” diyen Obama söyledi.

- Obama, Netanyahu’nun Entebbe Baskını’nda (1976) ölen ağabeyi Yonatan’ın eve yazdığı son mektuptan satırlar okuduğunda Netanyahu’nun gözleri doldu. İki lider bu sözlerin ardından birbirine sarıldı.

- Başbakan Netanyahu, İsrail halkının Barack Obama’yı neden bir türlü sevemediği ile ilgili soruya “Halkın Obama’yı benim tanıdığım gibi tanıyacağını umuyorum” diyerek yanıt verdi.