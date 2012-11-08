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Dünya

Esed: Batı, Suriye'ye müdahale edemez

Suriye Devlet Başkanı, ülkeden ayrılacağı yönündeki söylentileri de kesin biçimde yalanladı

08 Kasım 2012 16:20

Uzun süredir dünya basınına konuşmayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Russia Today televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik bir  batı müdahalesi beklemediğini söyledi.

Esed konuşmasında "Suriye'ye yönelik bir dış müdahalenin maliyeti, dünyanın taşıyacağından daha büyük olur. Bu, Pasifik'ten Atlantik'e kadar tüm dünyayı etkileyecek domino etkisi yaratır" dedi.
 
Suriye Devlet Başkanı, ülkeden ayrılacağı yönündeki söylentileri de kesin biçimde yalanladı. "Kimsenin kuklası değilim" diyen Esed, iktidarının Batı ürünü olmadığını belirterek batıya ya da başka bir ülkeye gitmeyeceğinin altını çizdi. Suriye Devlet Başkanı son olarak "Ben Suriyeliyim ve Suriye'de yaşayıp, Suriye'de ölmeliyim" şeklinde konuştu.

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