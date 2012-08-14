Beşar Esed Çin'in kapısını çaldı, danışmanını Pekin'e gönderdi

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'in üst düzey bir danışmanı Butaniye Şaban ülkedeki krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere Çin'e gitti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Butaniye Şaban'ın önümüzdeki saatlerde Dışişleri Bakanı Yang Jieçi'yle görüşeceğini bildirdi.

Bakanlık görüşmenin, Birleşmiş Milletler'in altı maddelik barış planını uygulama çabaları kapsamında yapılacağını belirtti.

Çin daha önce iki kez, Esad rejimine karşı gündeme getirilen BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmişti.

Bu arada, BM'nin İnsani Yardım Sorumlusu Valerie Amos'un, acil yardım malzemelerinin gönderilmesi konusunda görüşmeler yapmak üzere Suriye'ye gitmesi bekleniyor.

Suriye Kızılayı gıda dağıtımı yapmakta zorlandığı için, Amos'un daha çok sayıda yabancı yardım görevlisine vize verilmesini isteyeceği kaydediliyor.

BM, iki milyon kadar Suriyeli sivilin krizden etkilendiğini, bir milyondan fazla sivilin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.

Ülkedeki çatışmalar devam ederken, onbinlerce Suriyeli Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'a sığındı.



'Dengeyi gözetiyoruz'



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Qin Gang, Çin'in 'daima Suriye hükümeti ve muhalefeti arasında dengeyi gözettiğini' söyledi.



Sözcü ayrıca, eski BM Temsilcisi Kofi Annan'ın barış planının uygulanması ve derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Gözlemciler, daha önce BM Güvenlik Konseyi'nde veto kartını iki kez kullanan Çin'in, bu adımla eleştirileri hafifletmeye ve Suriye krizine siyasi bir çözüm bulmaya çalıştığını söylüyor.

Muhalif gruplar, dün Halep ve başkent Şam'da çatışmalar yaşandığını bildirdi.



'Düşürülen' uçak



Muhalif Yerel Koordinasyon Komiteleri adlı grup, Şam ve çevresindeki çatışmalarda 64 kişinin öldüğünü duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü de, hükümet güçlerinin Halep'te yeni bir saldırı başlattığını bildirdi.

Muhalifler ayrıca, dün ülkenin doğusunda düşürdükleri bir savaş uçağının pilotu olduklarını iddia ettikleri bir kişinin görüntülerini yayımladı.

Özgür Suriye Ordusu, savaş uçağını Irak sınırı yakınlarında düşürdüklerini savundu.

Suriye devlet televizyonu ise, uçağın 'teknik nedenlerle düştüğünü' ve pilotu arama çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (BBC Türkçe)