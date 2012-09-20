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Dünya

Esed: Suriye'deki savaş, İsrail karşıtı direniş eksenini de hedef alıyor

Esed, Suriye'de süren savaşın sadece kendi yönetimlerine karşı olmadığını dile getirdi

20 Eylül 2012 00:54

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Suriye'deki savaşın ''sadece kendi ülkesini değil İsrail karşıtı direniş eksenini de hedef aldığını'' söyledi.

Şam'da İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüşen Esed, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin krizin çözümü için gerçekleştirilen tüm girişimlerin önünü açtığını ve desteklediğini ve krizin çözümündeki anahtarın ''iyi niyet'' olduğunu söyledi.
 
Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yayımlanan açıklamada Esed, Suriye'de süren savaşın sadece kendi yönetimlerine karşı olmadığını, bunun ''İsrail karşıtı direniş eksenine'' yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti.
 
Suriye'nin egemenliğine ve halkın özgür kararına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Esed, dış müdahalenin reddedildiğini belirtti.
 
Suriye Temas Grubu'nun Mısır'daki toplantısıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Esed, ''Krizin çözümü için iyi niyetli girişimlere her zaman kapımız açık bu da bunun bir göstergesi'' diye konuştu.
 
İran Dışişleri Bakanı Salihi ise Tahran'ın Suriye'ye olan desteğini bir kez daha yineleyerek, '' Tahran, Suriye'ye sınırsız desteğini sürdürecektir'' ifadesini kullandı.
 

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