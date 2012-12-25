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Politika

Esed sonrası Şanlıurfa'da mı planlandı

CHP'li Şeker: Şanlıurfa’da bir otelde iki gün boyunca yapılan toplantılardan Hükümetinizin bilgisi var mıdır?

25 Aralık 2012 20:26

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a,  22-23 Aralık tarihinde Şanlıurfa’daki toplantılarda Esed sonrası planların yapılıp yapılmadığını sordu. Şeker,”Türkiye’de kapalı kapılar ardında Esed sonrası hükümetin şekillendirilmesi demokrasi ile bağdaşmadığı gibi ciddi tepkilere de neden olmaktadır” dedi.

 Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesi şöyle:

 

ABD’yi yetkililer, muhalifler ve aşiret reisleri

 

Amerikalı yetkili ve askerler, farklı Suriyeli muhalif örgütlerin temsilcileri ve aşiret reislerinden oluşan 150 kişilik bir grup, 22-23 Aralık 2012 tarihlerinde Şanlıurfa’da bir otelde yapılan iki günlük toplantılarda Esed sonrası döneme ilişkin planlamalarda bulunmuşlardır.

Söz konusu toplantılarda muhalif grupların birleşmeleri ve Esed sonrası oluşacak kabinede yer alacak kişilerin belirlenmesine yönelik konular konuşulmuştur.

-Şanlıurfa’da bir otelde iki gün boyunca yapılan toplantılardan Hükümetinizin bilgisi var mıdır?

-22-23 Aralık 2012 tarihlerinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bu toplantılara, Suriyeli muhalifler dışında hangi ülkelerin yetkili ve askerleri katılmıştır? Bunların sayıları ve görevleri nedir?

-Söz konusu toplantıların masrafları kim tarafından karşılanmıştır?

-Şanlıurfa’da bir otelde kapalı kapılar ardında Esed sonrası döneme ilişkin iktidar paylaşımı yapılması demokrasi ile bağdaşmakta mıdır?

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