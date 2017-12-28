T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esed rejimine ait uçak ve helikopterler İblib'e hava saldırılarını son günlerde arttırdı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE, Rusya ve İran arasında varılan anlaşmayla çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'e Esed rejimine ait uçak ve helikopterler saldırılarını son günlerde arttırdı

28 Aralık 2017 13:53

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE, Rusya ve İran arasında varılan anlaşmayla çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib\'e Esed rejimine ait uçak ve helikopterler saldırılarını son günlerde arttırdı.  Bölgedeki Cercenaz, Etarip, Ebu Dali, Melluh, Sincar, Zeytun ve Mesluhiye\'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre son 4 günde düzenlen hava saldırılarında 100\'den fazla sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.  Özellikle Cercenaz bölgesinde sivillere ait evler büyük hasar gördü.  Bölge halkı saldırı sonrası enkaz altındaki kalan eşyalarını çıkarmaya çalıştığı belirtildi.
14-15 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından İdlib gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alındı. Kararın alınmasının ardından Türkiye\'nin kentte güvenliği sağlamak amacıyla 12 gözlem noktasını tamamlamak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.  
Esed rejimine ait uçak ve helikopterler İdlib bölgesinde ise son günler saldırılarını arttırdı.  İdlib\'teki Cercenaz, Etarip, Ebu Dali, Melluh, Sincar, Zeytun ve Mesluhiye\'deki yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenlendi.  Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre son 4 günde  İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 100\'den fazla sivil hayatını kaybetti.  Hava saldırıları sonrası en çok etkilenen bölgelerden biri olan  Cercenaz bölgesinde yerleşim yerleri büyük hasar gördü. Bölgede yaşayan siviller enkaz altındaki eşyaları çıkarıp kamyonlara yükleyerek başka bölgelere gittiği belirtildi. 
İHH İnsani Yardım Vakfı ise hava saldırıları sonrası evlerini kaybeden sivillere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Sivillerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarfeden yardım ekipleri, Cercenaz bölgesinde ihtiyaç sahiplerine tespit ettikten sonra yardımda bulundu. 
Öte yandan Hama ve İdlib\'in güneyine saldırı düzenleyen Esed rejimine ait  savaş uçağının, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından  Ebu Dali ve Um Karyeteyn köyleri yakınlarında vurulduğu belirtildi.  Düşürülen savaş uçağın pilotuna ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHATÜRKİYE RusyaEsedCercenaz Etarip Ebu Dali Melluh Sincar ZeytunMesluhiyeYerelCercenazEylülAstanaTürkiye RusyaKararınTürkiyeBölgedeYardım VakfıSivillerinHamaSuriye OrdusuDaliUm KaryeteynFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24