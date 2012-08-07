İran: Şam’ın direnişinin kırılmasına izin vermeyeceğiz

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed hakkındaki "öldürüldü" iddialarının ardından, 15 gün sonra ilk kez Suriye devlet kanalı tarafından görüntülendi. Esed bugün İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in danışmanı Said Celili'yi Şam'da kabul etti. Celili görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ''Şam’ın direnişinin kırılmasına izin vermeyeceğiz.'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’nin Suriye’de kaçırılan 48 İranlı'yla ilgili görüşmek üzere Ankara’ya geldiği saatlerde, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in danışmanı Said Celili de Şam’da Devlet Başkanı Beşşar Esed'le görüştü.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Celili-Esad görüşmesinin fotoğraflarını yayınlarken, devlet televizyonunda da ikilinin görüntüleri yayınlandı. 22 Temmuz’dan bu yana kamera önüne çıkmayan Esed'in fotoğraflardaki neşeli hali dikkat çekti.

Celili'den İran'a destek açıklaması

Celili, Esed görüşmesi sonrası, ''Suriye direniş ekseninin yaşamsal parçasıdır. Şam’ın direnişinin kırılmasına izin vermeyeceğiz..'' açıklamasında bulundu.

İranlı vatandaşların durumu

Celili, İran’ın Arapça yayın yapan resmi kanalı El Alem’e yaptığı açıklamada, Tahran’ın 48 İran vatandaşının sağ salim serbest bırakılması için “bütün kanalları kullandığını” söyledi.

Celili Tahran’ın sadece İranlıları kaçılan muhalifleri değil, bu gruplara destek veren yabancı hükümetleri de sorumlu tuttuğunu söyledi.



Salihi Davutoğlu'yla görüşecek



Sabah saatlerinde de İran Dışişleri Bakanı Salihi’nin kayıp İranlılarla ilgili müzakereler için Ankara’ya geleceği bildirilmişti.

Salihi, hafta sonu telefonla görüştüğü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yüz yüze görüşecek.

İki bakanın gündeminde başta Suriye’deki gelişmeler, Şam’da kaçırılan İranlı hacı kafilesi ile İran’ın nükleer faaliyetleri bölgesel konular yer alacak.Davutoğlu ve Salihi'nin birlikte iftar yapması da söz konusu.