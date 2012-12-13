Esed, muhaliflere karşı Scud füzesi mi kullandı?

Amerikan medyası, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esed'e bağlı güçlerin son günlerde direnişçilere karşı Scud füzeleri kullandığını iddia etti. ABD yönetiminden bir yetkili ise bunun Türkiye'nin Patriot füzesavar bataryalarını ateşlemesine yol açabileceğini bildirdi.

New York Times'ın haberine göre, ABD yönetiminden bir yetkili, füzelerin Şam bölgesinden Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere atıldığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, hedeflerin, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgelerde bulunduğunu söyledi. Gazetenin haberinde, Scud saldırılarının ne kadar can kaybına yol açtığının bilinmediği ifade edilirken, üst düzey bir yetkili, Obama yönetiminin, Esed rejiminin Scud füzeleri kullanmasını, çatışmada "önemli boyutta bir tırmanış" olarak gördüğünü belirtti.

Yetkili, aslında savunma amaçlı bir silah olan Scud'ların saldırı amacıyla kullanılmasına dikkat çekerek, bunun Esed'in ne kadar artan bir baskı altında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Haberde, konuyla ilgili olarak Obama yönetiminin endişe ettiği hususlardan birinin de, Esed'e bağlı güçlerin Scud'ları Türkiye sınırı yakınında ya da üzerinde kullanması ihtimali olduğu belirtildi.

Habere göre, ABD yönetiminden bir yetkili, bunun, Türkiye'nin Patriot füzesavar bataryalarını ateşlemesine yol açabileceğini iddia etti.

Amerikalı yetkililerin, füzelerin atılmasını nasıl gözlediklerine dair bilgi vermediği ifade edilen haberde, Amerikan istihbaratının, Esed'in kimyasal silahlara başvurma ihtimalinin de etkisiyle, Suriye'deki gelişmeleri havadan keşif ve diğer metodlarda yakından izlediğine dikkat çekildi.

Associated Press ajansının haberinde de, Amerikalı yetkililerin, Esed'e bağlı güçlerin son günlerde direnişçilere Scud füzeleri attığını doğruladığı belirtildi.

Habere göre bir yetkili, füzelere kimyasal silahların yüklendiğine dair bir işaretin bulunmadığını, atılan Scud füzelerinin sayısının yarım düzineden fazla olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.



'Korkunç silah varil bombası'



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili sorular üzerine, Esed rejiminin füzeler kullandığını belirtti ancak füzelerin türü hakkında bilgi vermedi.

"Füzelerin türünü teyit edecek bir pozisyonda değilim ancak füzelerin kullanıldığını görüyoruz" diyen Nuland, "Rejimin, giderek daha çaresiz hale geldikçe, daha ölümcül ve saldırgan silahlara başvurduğunu görüyoruz. Ve son günlerde füzelerin konuşlandırıldığını gördük" dedi.

Nuland ayrıca, Esed rejiminin başka bir "korkunç" silahı kullandığını da gördüklerini ifade ederek, bunun, yanıcı maddeler içeren bir tür "varil bombası" olduğunu belirtti. Nuland, "Bu, napalma benzerden türden bir bomba ve siviller arasında hiçbir ayrım gözetmiyor, dolayısıyla çok kaygı verici ve rejimin çaresizliğini ve acımasızlığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de, New York Times'ın haberini doğrulayamacağını, ancak eğer doğruysa, bunun "rejimin çaresizce eylemlerinin son örneği, Esed ve çevresindekilerin ahlak bozukluğunun diğer bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Carney, "Suriye rejiminin, kendi sınırları içerisinde, kendi halkına karşı füzeler fırlatması fikri, hayret verici, çaresizce ve tamamen orantısız bir askeri tırmanış" dedi.