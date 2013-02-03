Esed İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklamasında 'iç istikrar'a değindi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, İsrail'i Suriye'deki 'istikrarı bozmak'la suçladı. Esed ayrıca, çarşamba günü gerçekleşen hava saldırısının İsrail'in gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

AFP'nin Suriye resmi haber ajansı SANA'dan aktardığına göre, Esed İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Said Celili'yle görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada saldırının “İsrail'in yabancı düşman güçler ve Suriye topraklarındaki ajanlarıyla işbirliği halinde Suriye'deki istikrarı bozmak ve ülkeyi zayıflatmak olan gerçek rolünü” ortaya çıkardığını söyledi.

Savunma Bakanı Ehud Barak Münih Güvenlik Konferansı'nda konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtta, "Suriye'de birkaç gün önce olanlarla ilgili gazetelerde okuduklarınız dışında yeni bir şey söyleyemem" diyerek, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini ima etmişti.

Suriye'nin El İhbariye televizyonu ise dün akşam İsrail'in hava saldırısının ardından çekildiği öne sürülen bazı görüntüler yayınladı. Görüntülerde Şam yakınlarındaki araştırma tesisinde bulunan araçların tahrip olduğu binaların ise orta seviyede hasar aldığı görülüyor.

Çarşamba günkü saldırıyla ilgili olarak İsrail'den resmi bir açıklama gelmemişti.

(hürriyet)