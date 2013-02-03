T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esed İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklamasında 'iç istikrar'a değindi

Esed Yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'nin 'iç istikrar'ını hedef aldığını, İsrail'in 'gerçek yüzünü ortaya koyduğunu' söyledi

03 Şubat 2013 20:01

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed,  İsrail'i Suriye'deki 'istikrarı bozmak'la suçladı. Esed ayrıca, çarşamba günü gerçekleşen hava saldırısının İsrail'in gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

 
AFP'nin Suriye resmi haber ajansı SANA'dan aktardığına göre, Esed İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Said Celili'yle görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada saldırının “İsrail'in yabancı düşman güçler ve Suriye topraklarındaki ajanlarıyla işbirliği halinde Suriye'deki istikrarı bozmak ve ülkeyi zayıflatmak olan gerçek rolünü” ortaya çıkardığını söyledi.
 
Savunma Bakanı Ehud Barak Münih Güvenlik Konferansı'nda konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtta, "Suriye'de birkaç gün önce olanlarla ilgili gazetelerde okuduklarınız dışında yeni bir şey söyleyemem" diyerek, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini ima etmişti.
 
Suriye'nin El İhbariye televizyonu ise dün akşam İsrail'in hava saldırısının ardından çekildiği öne sürülen bazı görüntüler yayınladı. Görüntülerde Şam yakınlarındaki araştırma tesisinde bulunan araçların tahrip olduğu binaların ise orta seviyede hasar aldığı görülüyor. 
 
Çarşamba günkü saldırıyla ilgili olarak İsrail'den resmi bir açıklama gelmemişti.
 
(hürriyet)     

ETİKETLER

esedisrailsuriyebombalama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24