Esed Halep'teki muhalifleri Rus helikopteriyle vuruyor

Suriyeli muhalifler Halep'te çok büyük bir saldırı hazırlığı yaparken, ABD, "Halep'te katliam" uyarısında bulundu. Esed, Halep'i Rus MI-25 askeri helikopterleriyle vurduğu iddia edildi.



Suriye'de Beşşar Esed'i devirmek için ülkenin en büyük ikinci şehri Halep'i ele geçirmek isteyen muhalifler, tüm güçlerini kente kaydırdı. Suriye ordusu da, ülke ekonomisinin kalbi olan Halep'i kaybetmemek için kente takviye güç gönderdi. Muhalifler, Suriye ordusunun kentin birçok bölgesini Rus yapımı MI-25 askeri helikopterlerle vurduğunu iddia etti.



Esed'in posterleri indirildi



Muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun Halep'te kentte ele geçirdiği askeri üs ve devlet dairelerine kendi bayrağını astığı iddia edildi. Özgür Suriye Ordusu, Halep'te ele geçirdiği askeri üs ve devlet dairelerinde Devlet Başkanı Beşşar Esed'i öven yazıları silerek Özgür Suriye Ordusu lehine yazılar yazdı.



Şam'da büyük patlama



Suriye'nin başkenti Şam'da da çatışmalar devam ediyor. Suriye ordusu başkentin Hacr Esved semtine düzenlediği operasyonların ardından bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Başkent Şam'ın hemen hemen tüm kesimlerinde duyulan patlamada can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Şam'ın Kadem bölgesinde de Esed güçleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu iddia edildi.



Suriye'de ekmek sıkıntısı



Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken halk ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Suriye'de her geçen gün şiddeti artan çatışmalardan en çok sivil halkı etkileniyor. Açlık sıkıntısının iyice hissedildiği bölgelerde halk, yiyecek bulmak için başka bölgelere göç ediyor.

Halk ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluştururken, fırıncılar da elektrik kesintilerinden, mazot sıkıntısı ve ekmek yapacak yeterli un bulamamaktan şikayetçi. Halep'te halkın yoğun göçü nedeniyle çevre köylerde de yiyecek sıkıntısı had safhaya ulaştı.



102 sığınmacı daha geldi



Suriye'deki şiddet olaylarında kaçan 102 Suriyeli daha sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 102 Suriyeli, Yayladağı ilçesine bağlı Aşağı Pulluyazı ve Kızılçat köyü sınırına gelerek Türkiye'ye sığınma talebinde bulundu.

Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı köylerden geldiği belirlenen Suriyeliler, işlemlerinin ardından otobüsle Şanlıurfa'daki kampa gönderildi. Suriye'deki şiddet olayları sonrasında Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısı 50 bine yaklaştı.