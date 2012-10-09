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Politika

Erdoğan: Ana dilde eğitim hak değildir

Başbakan Erdoğan, 'Diplomasinin bittiği yerde diğer araçları kullanmak büyük devlet olmanın gereğidir'

09 Ekim 2012 15:15

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ana dilde eğitim konusuna değindi. Erdoğan," Ana dilde eğitim diye bir şey yoktur. Bu bir hak değildir, Resmi dil Türkçedir. seçmeli olabilir" dedi.  Suriye tarafından Türkiye'ye atılan top mermilerine de değinen Başbakan Edoğan, "Esed yönetimine bağlı askerler bizim topraklarımıza top mermisi atıyor. Biz Esed güçlerinin attığı top mermilerine angajman çerçevesinde misliyle karşılık veriyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de kabul edilen tezkere görüşmeleri sırasında tarihe not düşülmesi gereken ibretlik görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, ''Görüşmeler sırasında yaşanan tartışmaların siyasetin kırılma noktalarından biri olarak yerini aldığına inanıyorum'' şeklinde konuştu.

Erdoğan, CHP'nin tezkere konusundaki tutumunu da eleştirerek, ''Sokak ağzıyla konuşuyorlar. Siz ABD'nin karşısında el pençe divan duran adamlarsınız'' dedi.

 

'Diplomasinin bittiği yerde...'

 

Biz bu milletin onuru ne gerektiriyorsa o tabloyu veriyoruz. Siz hiç mi İstiklal Marşı'nı okumuyorsunuz. Biz Milli Marşımızdan aldığımız ilhamla hareket ediyoruz. Siz destek verin ya da vermeyin, Türkiye topraklarına yönelecek her türlü tehdit karşısında bizi bulacaktır. Esed yönetimine bağlı askerler bizim topraklarımıza top mermisi atıyor. Biz buna misliyle karşılık veriyoruz. Artık karşılıksız bırakmak yok.Bütün ihtimalleri göre hazırlığımızı yapıyoruz. Caydırıcılık özelliğinizi yitirirseniz devletinizin haklarını koruyamazsınız. Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak haklarımızı koruyoruz. Diplomasinin bittiği yerde diğer araçları kullanmak büyük devlet olmanın gereğidir.

 

'MHP'ye teşekkür ediyorum'

 

CHP, böyle bir milli meselede ortaya milli duruş koyamayacak kadar farklı bir yerdedi. Bu hadisede CHP bir kez daha BDP'nin kuyruğuna takılmıştır.  Bu milli meselede ortaya koyduğu tutum nedeniyle MHP'ye teşekkür ediyorum.

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