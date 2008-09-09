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Yaşam

Eşe tecavüze ağır ceza istendi

Karısına tecavüz eden koca "cinsel saldırı" ile suçlanıyor. Savcılık, 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

09 Eylül 2008 03:00

Karısı Sevda K.’ya tecavüz eden koca Kemal K. hakkında "cinsel saldırı" suçundan 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık ayrıca kocanın kamu haklarından yoksun bırakılmasını talep etti.
Cumhuriyet Savcısı İsmail İlhan’ın hazırladığı davanın iddianamesinde olay şöyle anlatıldı: "Şikâyetçi Sevda K. (28) ile şüpheli Kemal K. resmi nikâhlı karı-koca olmalarına rağmen, karısının kendisi ile ilişkiye girmemesi üzerine, 3 Ağustos 2008 günü zorla yüzükoyun çevirip ırzına geçmiştir. Müştekinin şikâyeti üzerine yapılan adli tıp muayenesinde cinsel ilişkiye girildiğine dair bulgulara rastlanmıştır. Kemal K. ifadesinde olayı itiraf etmiştir."

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