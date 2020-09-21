Hürriyet yazarı Oya Armutçu, bir okurunun, "Eşe muska yapmak boşanma nedeni mi?" sorusuna bugünkü köşesinden yanıt verdi. Yargıtay kararına işaret eden Armutçu, "Eşe büyü yapmayı ‘kusur’ kabul ediyor. ‘Haksız’ ve ‘güven sarsıcı’ hareket olarak nitelendirerek, boşanma nedeni sayıyor" dedi.

Üç yargıtay örneği gösteren Armutçu, devamında şunları kaydetti:

Bu üç örnek kararda, Yargıtay’ın büyüyü “haksız ve güveni sarsan davranış” kabul ederken, “müşterek hayatın ve evlilik birliğinin devamına imkan kalmadığı” gerekçesiyle çiftlerin boşanmasına hükmettiği dikkat çekiyor. Okurum O.G.’nin eşi anlaşmalı boşanmayı kabul etmediği, dava açmaya da yanaşmadığı için geriye sadece kendisinin dava açması yolu kalıyor. Bu davayı bizzat açabilir. Ancak hak kaybına uğramamak için bir avukat kanalıyla dava açmasını ve yürütmesini öneririm. Boşanma davası çekişmeli bir dava şeklinde devam eder. Davada, varsa diğer gerekçeleriyle birlikte eşinin büyü yaptığını, aralarındaki güven bağının koptuğu ve evlilik birliğinin devamına imkân kalmayacak şekilde temelinden sarsıldığı gerekçe gösterilebilir.

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