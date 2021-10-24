"Escobar'dan sonra en büyük operasyon"; Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

T24 Dış Haberler

Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" olarak bilinen" Dairo Antonio Usuga, saklandığı ormanda silahlı güçler tarafından yakalandı.

Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, askerler tarafından helikopterle götürüldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı. Duque, operasyonda bir polis memurunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

Otoniel'in elebaşı olduğu örgüt Gulf Clan'ın yaklaşık 1200 silahlı üyesi olduğu biliniyor.