Eşcinsellik karşıtı yasa apartheid'den farksız

Nobel Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu, Ugandalı politikacıları Parlamento’da geçen hafta kabul edilen eşcinsellik karşıtı yasa tasarısını feshetmeye çağırdı.

kaosgl.org'da yer alan habere göre Tutu, eşcinsellere karşı bir baskı aracı olarak nitelediği tasarıyı Güney Afrika’da 1948 ile 1994 yılları arasında uygulanan ırkçı ayrımcılık sistemi apartheid’a benzetti.

Tasarı, eşcinsellere daha önceden verilen cezaları artırarak ömür boyu hapse kadar cezalar öngörüyor.Daily Monitor için kaleme aldığı yazısında Tutu şu ifadelere yer verdi:

“Tanrı Ayrım Yapmaz”

“Ugandalı meclis üyelerinin bilmesi gereken bir şey var: Tanrı, ailemizin üyeleri arasında ayrım yapmaz. Tanrı siyahların beyazlardan, uzun boyluların kısa boylulardan, futbolcuların basketbolculardan, Hristiyanların Müslümanlardan ya da eşcinsellerin heteroseksüellerden daha iyi olduğunu söylemez. Hayır, Tanrı birbirimizi ve komşumuzu sevmemizi söyler. Tanrı özgürlük, eşitlik ve sevgiden yanadır.

“İnsanlar yüzyıllar boyunca kendilerinden farklı olanlara baskı uygulamak için her türlü araca başvurdular. Genellikle de, kendi kültürlerinin, manevi değerlerinin, ten renklerinin üstünlüğüne olan inançlarını, korkunç eylemlerini meşrulaştırmak için kullandılar. Böylelikle, ‘ötekilerden’ nefret etmek, onları bombalamak ya da onlara zarar vermek için haklı sebepleri olduğunu iddia ettiler.

“Uganda’daki yasa tasarısı da tam olarak böyle bir araç. Nelson Mandela’nın dediği gibi ‘Kimse dünyaya bir başkasından nefret ederek gelmez. Eğer insanlar nefret etmeyi öğrenebiliyorlarsa, sevmeyi de öğrenebilirler.’



“Afrikalı LGBTİ’lerle Tarih Boyunca Barış İçinde Yaşadık”

“LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) topluluğunun üyelerinin, aileler ve çocuklar için tehlike arz eden, akıl sağlığından ve ahlaktan yoksun canavarlar olarak tanımlanması tamamen yanlıştır ve bu durum, Yahudilerin Nazi yönetimi boyunca yaşadıklarını ve bizim apartheid döneminde yaşadıklarımızı anımsatmaktadır.



“Eşcinselliğin Afrika kültüründe yeri olmadığını iddia edenler, siz Afrikalı LGBTİ’lerin tarih boyunca bizimle birlikte barış içinde yaşadıkları gerçeğini göz ardı ediyorsunuz.”



Tutu, halkı eşit haklar ve ayrımcılık konusunda bilinçlendirmenin iktidarda olanların görevi olduğunu belirterek hükümeti yasa tasarısını feshetmeye davet etti.