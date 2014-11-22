Eşcinsellik genlerden mi, hayat tarzından mı geliyor?

Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan, “Psychological Medicine” adlı bir bilimsel dergide yayımlanan eşcinsellik araştırmasını köşesine taşıdı. Berkan, eşcinselliğin genlerden geldiğini ortaya koyan araştırma için, “Burada önemli olan, eşcinselliğin solaklık veya mavi gözlülük gibi doğuştan gelen bir insan özelliği olması. Bunun kanıtlanması halinde, eşcinselliği insanların 'şık' durduğu için seçtiği bir şey olarak yorumlayan, hatta bunu 'düzeltilmesi gereken bir hastalık' olarak gören anlayış çökecek” dedi.

İsmet Berkan’ın Hürriyet’te “Söyle Philae, uzayda hayat buldun mu?” başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eşcinsellik: Genetik mi, seçilmiş hayat tarzı mı?

Dünyanın bazı ülkelerinde eşcinsel olmak ciddi bir 'suç'. İnsanlar bu yüzden hapse atılıyor.

Ama neredeyse dünyanın her ülkesinde eşcinsel olmak, ayrımcılığa tabi tutulmak için yeterli.

17 Kasım'da Psychological Medicine adlı bilimsel dergide çıkan bir büyük araştırmayı tanıdan The New Scientist'in haberine göre, erkek eşcinselliğinin genetik kökenleri olduğuna dair önemli bulgular elde edildi.

409 erkek eşcinsel kardeş (ki bunlardan bazıları ikiz kardeşler) üzerinde yapılan genetik incelemede eşcinsellerin eşcinsel olarak doğduğuna ve bunun da biri X kromozomu üzerinde, diğeri 8 ile numaralandırılan kromozom üzerinde yer alan farklılıktan kaynaklandığına dair sonuçlar elde edildi.

Konunun daha fazla araştırılması, eşcinsel erkeklerden alınan gen örneklerinin eşcinsel olmayanlarla karşılaştırılması vs. gerekiyor elbette ancak eşcinselliğin genetik kökenlerine ilişkin tezler uzun yıllardır giderek güçleniyor.

Burada önemli olan, eşcinselliğin solaklık veya mavi gözlülük gibi doğuştan gelen bir insan özelliği olması. Bunun kanıtlanması halinde, eşcinselliği insanların 'şık' durduğu için seçtiği bir şey olarak yorumlayan, hatta bunu 'düzeltilmesi gereken bir hastalık' olarak gören anlayış çökecek.

Derinizin veya gözünüzün rengini nasıl değiştiremezseniz genlerinizden kaynaklanan cinsel yöneliminizi de değiştiremezsiniz.