Eşcinsellik AIDS’i tetikliyor

AIDS çalışmaları eşcinsel erkeklerin sadece yüzde 1’ini kapsıyor



DSÖ, HIV/AIDS bulaşmasını önlemeye yönelik çalışmaların eşcinsel erkeklerin küçük bir bölümünü kapsadığını belirterek, bu durumda Asya’da AIDS hastalığının yaygınlaşabileceği uyarısında bulundu.Sağlık Araştırmaları Sitesi’nde yer alan Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısında, Asya’da HIV/AIDS bulaşmasını önlemeye yönelik çalışmaların eşcinsel erkeklerin sadece yüzde 1’ini kapsadığı; Asya-Pasifik ülkelerinde ise HIV/AIDS’i önlemeye yönelik stratejik planların eşcinselleri kapsamadığı belirtildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar sonrasında erkekler arası eşcinsel ilişki ile HIV bulaşının önceden düşünüldüğünden daha önemli olduğuna da işaret edildi.Öte yandan, Çin’de yürütülen bir araştırmada; eşcinsel ilişki yaşayan erkeklerin HIV enfeksiyonu taşıma riskinin diğer erkeklere oranla 45 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Ayrıca; HIV/AIDS hizmetlerine ulaşımla ilgili sorunların ise; eşcinsel ilişkinin bazı toplumlarda hoş karşılanmamasına bağlı olarak damgalanma kaygısından kaynaklanabileceği ifade ediliyor.