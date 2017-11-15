T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eşcinselliğini açıklayan ilk Çeçen TV'de özür diledi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Çeçenistan’da eşcinsel olduğunu ilk açıklayan Çeçen, yerel televizyonda "tüm ulustan özür diledi ve kendisine tuzak kurulduğunu" iddia etti

15 Kasım 2017 20:46

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Çeçenistan’da eşcinsel olduğunu ilk açıklayan Çeçen, yerel televizyonda \"tüm ulustan özür diledi ve kendisine tuzak kurulduğunu\" iddia etti.
Bu hafta devlet televizyonuna konuşan Çeçen vatandaşı Eskakhanov, \"batı medyası tarafından tuzağa düşürüldüğünü\" ileri sürerek, “Beni Çeçen halkının ve liderinin önünde utandırdılar. İftiraya uğradım. Bu yüzden Çeçen vatandaşlardan, liderlerimden, Kuzey Kafkasya’da ve Avrupa’da yaşayan Çeçenlerden özür diliyorum” dedi.
Çeçenistan’daki LBGTİ aktivistleri Nisan 2017’de, eşcinsel erkeklere karşı başlatılan operasyonlarda 100\'den fazla kişinin özel bir hapisanede gözaltına alındığını, işkence uygulandığını ve üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Çeçenistan hükümeti ise \"ülkelerinde eşcinsel olmadığını\" iddia etmişti.
Ülkedeki İnsan Hakları Derneği, daha önce de otoritelere karşı gelen birçok Çeçen’in sonrasında herkesin önünde alenen Çeçen yönetiminden özür dilemeye zorlandığını aktarıyor.
Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’dan daha önce de düzenli olarak televizyondan özür dileyen kişiler olduğu belirtiliyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAMüslümanKuzey Kafkasya CumhuriyetiBuEskakhanovKuzey KafkasyadaAvrupadaLBGTİNisanHakları DerneğiCumhurbaşkanı Ramzan KadirovdanFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24