Eşcinselliğini açıklayan ilk Çeçen TV'de özür diledi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Çeçenistan’da eşcinsel olduğunu ilk açıklayan Çeçen, yerel televizyonda \"tüm ulustan özür diledi ve kendisine tuzak kurulduğunu\" iddia etti.

Bu hafta devlet televizyonuna konuşan Çeçen vatandaşı Eskakhanov, \"batı medyası tarafından tuzağa düşürüldüğünü\" ileri sürerek, “Beni Çeçen halkının ve liderinin önünde utandırdılar. İftiraya uğradım. Bu yüzden Çeçen vatandaşlardan, liderlerimden, Kuzey Kafkasya’da ve Avrupa’da yaşayan Çeçenlerden özür diliyorum” dedi.

Çeçenistan’daki LBGTİ aktivistleri Nisan 2017’de, eşcinsel erkeklere karşı başlatılan operasyonlarda 100\'den fazla kişinin özel bir hapisanede gözaltına alındığını, işkence uygulandığını ve üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Çeçenistan hükümeti ise \"ülkelerinde eşcinsel olmadığını\" iddia etmişti.

Ülkedeki İnsan Hakları Derneği, daha önce de otoritelere karşı gelen birçok Çeçen’in sonrasında herkesin önünde alenen Çeçen yönetiminden özür dilemeye zorlandığını aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’dan daha önce de düzenli olarak televizyondan özür dileyen kişiler olduğu belirtiliyor. (Fotoğraflı)