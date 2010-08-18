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Sağlık

Eşcinselliği önleyen hap, ortalığı karıştırdı!

ABD’de doğacak kız çocuğun eşcinsel olmasını engelleyen bir hap ürettiklerini açıklayan tıp okulu büyük bir tartışma başlattı.

18 Ağustos 2010 03:00

T24 - ABD’de doğacak kız çocuğun eşcinsel olmasını engelleyen bir hap ürettiklerini açıklayan tıp okulu büyük bir tartışma başlattı.

Ülkede bir doktorun doğum öncesinde alınan bir hapla doğacak kız çocuklarının genlerindeki lezbiyenliği ortadan kaldırdığını açıklaması ortalığı karıştırdı. Oldukça nadir görülen genetik bir hastalığı tedavi etmeye yarayan hapın anne karnındaki çocuğun lezbiyen olma ihtimalini zayıflattığı belirtildi.


Bebeklerde görülen ve cinsiyeti belirleyen hormonlarda yaşanan sorun nedeniyle çift cinsiyetli doğumlara neden olan rahatsızlığı tedavi etmeye yarayan ilacın yan etkisi bebeklerin cinsel yönelimlerini değiştirmesi. Bu açıklamanın ardından “Geliştirilen ilaç etik mi” tartışmaları başladı. Birçokları Tanrı rolünü üstlenen bilim adamlarına tepki gösterirken diğer kesim projeyi desteklediklerini açıkladı. Amerika’daki Mount Sinai Tıp Okulu’nda görevli Dr. Maria New çift cinsiyetli doğumların önüne geçmek için geliştirdiği bir hapın yan etkisi olarak homoseksüelliği ortadan kaldırdığını açıkladı. Hormonları düzenleyen hapın lezbiyenliği engellediği ve kız çocuklarında daha maskülen bir yönelime eğilmeleri engellediği açıklandı. 685 hamileliği inceleyen Dr. New “İlacı kullanan bebekler daha geleneksel oldu. Cinsel yönelimleri heteroseksüeldi” dedi.


Fakat bu açıklama tıp dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Alice Dreger “bu homoseksüelliği engellemektir. Asıl amacı insandaki cinsel ayrımı ortadan kaldırmak olması gereken bir ekip cinsel yönelimleri etkilemeye çalışıyor” diyerek bu gelişmeye tepki gösterdi.

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