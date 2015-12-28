Eşcinselliği 'akıl hastalıkları' listesinden çıkaran psikiyatr Robert Spitzer öldü

Çağdaş akıl hastalıklarının sınıflandırılmasında önemli rol oynayan, eşcinselliğin bir akıl hastalığı olarak sınıflandırılmaktan çıkarılması için de büyük çaba gösteren Amerikalı psikiyatr Robert Spitzer, 83 yaşında hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Robert Spitzer'in eşi ve meslektaşı Janet Williams, psikiyatrın Cuma günü Seattle'da kalp sorunları yüzünden hayatını kaybettiği kaydedildi.

Williams, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Spitzer'in, psikiyatri alanında uzmanlara temel rehber olan "Akıl Hastalıklarının Tanısal ve İstatistiksel Kılavuzu"nun birçok basımındaki çalışmaların, bu alanda büyük ilerlemeler sağladığını kaydetti. Janet Williams, Robert Spitzer'in tanı kılavuzuna katkılarının, psikiyatrlara, belli başlı tüm akıl hastalıklarının tanımlarını gösterdiğini ve karşılarına çıkan vakalar hakkında görüş birliğine varmalarına olanak sağladığını belirtti.

"Bugün eşcinseller, evlenme hakkını kısmen Bob Spitzer'e borçlular"

New York'daki Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Spitzer, geleneksel teorilerden ziyade deneysel çalışmaları esas aldı. Akıl Hastalıklarının Tanısal ve İstatistiksel Kılavuzu'nun daha sonraki editörlerinden Dr. Allen Frances, Dr. Spitzer'in, "döneminin en etkili psikiyatrı olduğunu" belirtti.

Dr. Spitzer, 1970'lerde bir akıl hastalığı olarak kabul edilen eşcinsellik eğilimini irdelemiş ve 1970'lerin sonlarında hastalık listesinden çıkarmişti. O zamana dek eşcinsellik, "sosyopatik kişilik bozukluğu" olarak nitelenen bir hastalık olarak kabul ediliyordu.

Robert Spitzer, Washington Post gazetesine verdiği mülakatta, eşcinsel hakları savunucularıyla bir araya gelip eşcinsellerin cinsel yönelimlerinden rahatsız olmadıklarını anladıktan sonra bu değişiklik için baskı yaptığını anlatmış; "bir tıbbî hastalık, ya öznel bir rahatsızlık veya ağrı ile ya da sosyal işlevlerin genel anlamda bozukluğuyla ilişkilendirilir." demişti.

Eşcinsel psikanalist Dr. Jack Drescher, New York Times'a verdiği demeçte, Robert Spitzer'in katkısını eşcinsel hakları açısından büyük bir gelişme olarak tanımladı; "Bugün eşcinseller, evlenme hakkını kısmen Bob Spitzer'e borçlular." dediler.

"İhanet' ve pişmanlık"

Bununla birlikte Dr. Spitzer, 2001 yılında eşcinselleri, heteroseksüele dönüştürecek bir "düzeltici tedavi"yi destekler görünen bir çalışma yayımlayınca tartışma uyandırdı ve eşcinsel hakları savunucuları kendisini ihanetle suçladı.

Dr. Spitzer, bundan 10 yıl sonra "hatalı" diye nitelediği söz konusu çalışmadan dolayı özür diledi; bu çalışmanın meslek hayatında pişmanlık duyduğu tek şey olduğunu söyledi.