Eşcinsellerin 'sahte evliliklerle' var olma mücadelesi

Çin'de her yıl binlerce genç kadın ailelerinden ve arkadaşlarından gelen evlenme baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Peki, eşcinsel bir kadınsanız bu baskı karşısında ne yapabilirsiniz? Bu durumdaki milyonlarca kadından biri olan 32 yaşındaki Ou Xiaobai, hem ailesini mutlu etmek hem de bireysel özgürlüğünü korumak adına yaptığı sahte evliliği BBC'ye anlattı:

Kız arkadaşımı korumak ve onunla hayatımı geçirmek istiyorum. Bu yüzden de 2012 yılında bir adamla evlendim.

O sıralar Pekin'de kız arkadaşımla mutlu bir hayat sürüyorduk. Ancak Dalian'da yaşayan ailem bana sürekli evlenmem için baskı uyguluyordu.

İlginç bir şekilde, benim durumum 10 yıl önce daha kolay atlatılabilirdi. Zira eşcinsellik daha az bilinen bir şeydi ve benim durumumda olanlar pek şüphe çekmiyordu.

Ailem bana sürekli biriyle beraber olup olmadığımı soruyordu. Babam ölünce işler daha da kötüleşti.

Çünkü hiç kimseyle yuva kurma niyetimin olmadığını düşünen annem yılın birkaç ayını benim yanımda geçirmeye başladı.

Bundan nasıl kurtulabileceğimi bilemedim. Akıl danıştığım arkadaşlarım bana sahte evlilik yapma fikrini verdi.

Sahte eşimle bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Gerçekten iyi bir insan. Bizimle aynı durumda. O da gizli bir eşcinsel ve erkek arkadaşıyla yıllardır birlikte.

Düğünümüzde kız arkadaşım hem nedimem, hem makyözüm, hem de gelinlik danışmanım oldu.

Yi de, kocamın erkek arkadaşı da verdiğimiz bu karardan dolayı çok memnunlar. Şartlar yüzünden bir araya gelmemize rağmen birbirimizle çok iyi anlaştık ve düğünlerimizi birlikte planladık.

Ailemin düğünümde ne kadar mutlu olduğunu gördükten sonra ben de ne kadar doğru bir karar verdiğime bir kez daha inandım.

Herkesi ancak bu şekilde mutlu edebilirdik: Ailem onlar ölürse yalnız kalmayacağım için mutlu, kocam da hiç kimseden kız arkadaşı bulması baskısının üzerinden kalktığı için.

Evliliğimizin ilk dönemlerinde, tatillerde ailelerimizi kocamla birlikte ziyaret ediyor, iş toplantılarında da ona eşlik ediyordum.

Evliliğimiz de eskimeye başladıkça, rol yapma ihtiyacımız da azaldı.

Ben kız arkadaşımla yaşıyorum, kocam da erkek arkadaşıyla. Bazen birlikte yemeğe çıkıyoruz. Dördümüz çok iyi dost olduk.

Daha sonra başka eşcinsel arkadaşlarım da sahte evliliğimle ilgili benden tavsiye istediler. Benim durumumda olan, yardıma ihtiyaç duyan ne kadar çok insan olduğunu da ancak o zaman anladım.

Çin'de 70 milyon eşcinsel olduğu sanılıyor.

Ve milyonlarca heteroseksüel kadın da toplum baskısı nedeniyle evlenme karar veren eşcinsel erkeklerle evlenme riskiyle karşı karşıya.

Bu yüzden iHomo adında bir sosyal medya servisi başlattık. Bir yıl içinde 80'den fazla etkinlik düzenledik ve 100'ün üzerinde formalite evliliğinin yapılmasına yardımcı olduk. Şimdi mobil cihazlar için iHomo uygulaması geliştiriyoruz.

Ancak bazı kişiler için sahte evliliklerin korkunç sonuçlar doğurma riski taşıdığının da farkındayım.

Mesela, formalite evlilik yapan bir çift, aileleriyle aynı şehirde yaşıyorsa sürpriz bir ziyaret her şeyi açığa çıkarabilir. Bu durumlarda çiftin birlikte yaşadığı bir ev daha olması gerekiyor, ki bunu sürdürmek bir süre sonra çok yorucu bir hal alabiliyor.

Bu baskının dışında bir de sürekli sorulan "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusu var. Bazı kadın ve erkek çiftler tüp bebek yapmayı deniyorlar, o zaman da çocuğu kimlerin yetiştireceği sorusu gündeme geliyor.

Biyolojik anne-babanın bakmasına karar verilmesi halinde, sahte evlilik yapan çiftin de birlikte yaşama zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Özetle, durum daha da karmaşık bir hal alıyor!

Biz şimdilik çocuk sorusunu atlatmayı başardık. Kız arkadaşıma bir koca arıyoruz.

Kız arkadaşım lisedeyken ailesine durumunu açıklamış olmasına ve her hafta onları birlikte ziyaret ediyor olmamıza karşın, geniş ailenin diğer bireylerinin Yi'nin eşcinsel olduğunu öğrenmelerinden korkuluyor.

Özellikle de torununun mürüvvetini görmek isteyen büyük annesinin.

Çok geçmeden ailemin benim hakkımdaki gerçeği öğreneceğini biliyorum. Ancak Çin toplumunun zamanla LGBT bireylere karşı daha hoşgörülü olacağına ve annemin de gelecekte benim cinsel yönelimime saygı göstermeye başlayacağına inanıyorum.

Ailemin gerçek kimliğimi kabul etmesini istiyorum.

Kız arkadaşımla toplumun eşcinselleri daha iyi anlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak bunu bağırıp çağırarak yapmak doğru bir strateji olmayabilir.

Sahte evlilikleri kullanarak eşcinsellerin istedikleri hayata kavuşmalarına destek olmak istiyoruz.

Bunun ne kadar zor olabileceğinin farkındayız ama inandığımız şey için savaşacağız ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.