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Yaşam

Eşcinsellerin hakları da güvence altında

Ayrımcılıkla mücadele yasası, eşcinsellerin haklarını da güvenceye alıyor. Cinsiyet ayrımının cezası 15 bin liraya kadar çıkıyor.

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Ayrımcılıkla mücadele yasası, eşcinsellerin haklarını da güvenceye alıyor. Cinsiyet ayrımının cezası 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Eşcinsellere yasal koruma

Bir bakanın ‘hastalıklı’ diye nitelendirdiği eşcinsellere, ayrımcılıkla mücadele yasa tasarısı kapsamında yasal güvence geliyor.

Hükümet tarafından hazırlanan ‘Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanun Tasarısı’yla kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence altına almak ve ayrımcılığa karşı etkili koruma amaçlanıyor.

Tasarıya göre, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsi yönelim, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, özgürlük, yaş ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasak olacak. Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel, tüzelkişiler, hizmet verdikleri kişilere ayrımcılık yapamayacak.


Cezayı ödersin

Ayrımcılık iddiasında bulunan herkes, yine tasarıyla oluşturulan ‘Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu’na başvurabilecek. Kurul, bu konuda re’sen de harekete geçebilecek. Kurul gerçek kişiler, şahıs şirketleri ve diğer özel hukuki tüzelkişiliği olan kurumlar için bin liradan 5 bin liraya, sermaye şirketleri için 2 bin 500 liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası uygulayabilecek. Kamu tarafından ödenen idari para cezaları, bu cezaya yol açan görevliden alınacak.

Çeşitli alanlarda ayrımcılığa uğrayan eşcinseller de kurula başvurarak haklarını arayabilecek.

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