Eşcinselleri 'virüs' olarak tanımlayan imamın çalıştığı caminin devletten aldığı ödenek kesildi

İsveç'te verdiği vaazda eşcinselliği 'virüs' olarak tanımlayan imamın çalıştığı caminin devletten aldığı yardımın kesildi. Nefret suçu iddiası ise savcılık tarafından kabul edilmedi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Halmstad Camisi imamının verdiği vaazda eşcinselliği 'virüs' olarak tanımlaması üzerine, İsveç Müslümanları Federasyonu, caminin aldığı devlet yardımının dört ay süreyle dondurulması, federasyon üyeliğinin incelenmesi ve camideki etkinliklerin yakından izlenmesi kararını aldı.

İsveç İnanç Topluluklarına Kamu Desteği Komisyonu'ndan Max Stockman, Halmstad Camii'nin bundan sonra devlet destegi almasının zor olabileceğini belirtti.

Halmstad camisinin web sitesinde yayınlanan video duyurusunda, cami imamının eşcinseliği virus olarak nitelemediği, ancak eşcinsellerin cinsel ilişkileri ile hastalıklara neden olabileceği vurgusu yapıldığı belirtildi. Ancak İsveç Müslümanları Federasyonu, Halmstad Camisi'nin savunmasını inandırıcı bulmadı.

LGBT örgütü RFSL'in imam hakkında eşcinesllere karşı nefret suçu işledigi iddiası ile yapılan başvurusu ise, savcılık tarafından suç unsuru olarak kabul edilmedi.