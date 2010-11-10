Eşcinsellere Devenue'dan destek

T24- Catherine Deneuve eşcinsel haklarını savunmak için François Ozon'la fotoğraf çekilecekti fakat Ozon gelmeyince Deneuve çıplak manken Johan Akan ile poz verdi.









François Ozon’un son filmi ‘Potiche’de başrolü üstlenen efsane oyuncu Catherine Deneuve, eşcinsel haklarını savunan Fransız Tetu dergisinin kapağında ‘cougar’ olarak çıplak bir erkeğin yanında gülümserken mutlu görünüyor.

Ancak işin iç yüzü farklı! Genç manken Johan Akan’la poz veren Deneuve, sonucu beğense de kandırıldığını söylemekten geri durmuyor. 67 yaşındaki oyuncu “Ozon’la fotoğraflanacağımızı söylemişlerdi. Sete geldiğimde çırılçıplak genç bir erkek bekliyordu beni, yönetmenimse piyasada yoktu. O zaman durumu anladım ve isyan ettim: ‘Ben Mae West değilim, çıplak erkeklerle poz vermek istemiyorum’ nidalarıyla ufak çaplı bir ‘rezalet’ çıkardım. Ama fotoğrafçı Satoshi Saikasu’nun çok yetenekli olduğunu biliyorum, onun için birkaç saat içinde fikre alıştım. Genç adam da gözüme masum göründü. Bir kenarda kalçasını, göğsünü kremliyor, şaşkın bir ifadeyle bana bakıyordu” diye anlatıyor çekim gününü. Dünyanın en ünlü kadınlarından biriyle poz veren Akan ise hâlâ şaşkın; “Aslında ona ne kadar hayran olduğumu söylemek istiyordum. Ama cesaret edemedim. Sersem gibi görünmekten korktum, sustum” diyor.