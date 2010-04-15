Eşcinsellerden Bakan Kavaf'a protesto

T24- Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, eşcinselliğin bir hastalık olduğu ve eşcinsellerin tedavi edilmesi gerektiği yönündeki sözleri nedeniyle protesto edildi.

KAOS-GL grubu üyeleri Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ı İtalya'nın Fırsat Eşitliği Bakanı Maria Rozaria Carfagna 'yla birlikte katıldığı bir konferans sırasında özür dilemeye çağırdı.









Kavaf "Eşit Fırsatlar ve Cinsiyet Eşitliği: İtalya ve Türkiye'nin Deneyimleri" konferansı'nın açılış konuşmasını yaparken salonda bulunan KAOS-GL grubu üyeleri tarafından protesto edildi. Kavaf konuşurken pankart açan grup üyelerine otel görevlileri müdahale etmeye çalışınca arbede yaşandı. Salondan çıkartılmak istenen protestocular slogan atmaya başladı.

Protestolar sürerken ve grup üyeleri salondan çıkartılırken Bakan Kavaf konuşmasına ara vermedi. Protestocu grup salon dışında kısa bir açıklama yaptı.. Bu arada Ankara'ya gelen ve konferansa katılan İtalya'nın Fırsat Eşitliği Bakanı Carfagna da olayları şaşkınlıkla izledi.

Bakan Kavaf etkinliğin ardından olaya ilişkin soruları yanıtlamadı.



Bu arada Bakan Kavaf’ın konuğu olarak gelen İtalya Eşit Fırsatlar Bakanı Maria Carfagna da güzelliği ile dikkat çekti. Yaptığı açıklamalarla ve hakkındaki iddialarla tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de gündeme gelen güzel bakanın hikayesi ve geçmişi kamuoyunda merak uyandırdı.

İşte, Maria Carfagna’nın hukuk eğitiminden, televizyon üzerine tezine, şov kızlıktan bakanlığa uzanan hikayesi:

Maria Rosaria Carfagna, 18 Aralık 1975 yılında Salerno’da doğdu. Salerno Üniversitesi’nden Hukuk diploması alan Carfagna bir süre televizyonda çalıştı ve modellik yaptı. Daha sonra politikaya atılarak 2006 yılında Forza İtalya Partisi’nden milletvekili seçildi. 2008 yılında Berlusconi tarafından Eşit Fırsatlar Bakanlığı’na atandı. Dünyanın en güzel politikacısı olarak gösterilen bakan Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi politikacısı seçildi.

İTALYAN BAKAN MARIA CARFAGNA GALERİSİ



HUKUKTAN MODELLLİĞE



Üniversite’de aldığı hukuk eğitiminden sonra televizyon yayıncılığı üzerine tezini yazarak çalıştığı alanı genişletti.

Dans ve piano eğitimi alan güzel bakan 1997’de İtalya güzellik yarışmasına katıldı ve altıncı oldu. Yarışmadan sonra yaptığı açıklamada rekabetin kendisini olgunlaştırdığını ve kendi kişiliğini tanımasına yardımcı olduğunu söyledi.

TV’DE 6 YIL

Yarışmadan sonra Silvio Berlusconi’ye ait medya şirketine bağlı bir televizyon kanalında 6 yıl boyunca şov kızı olarak çalıştı.

Carfagna, daha sonra Maxim dergisine verdiği çıplak pozlarla gündeme geldi. Carfagna resimlerin yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada ahlaki değerlere bağlı olduğunu, soyunup kamera karşına geçmenin çok hoş bir deneyim olmadığını ve ailevi değerlere sıkıca bağlı olduğunu söyledi. Bu nedenle yönetmen Tinto Brass’ın erotik film teklifini reddettiğini açıkladı.

2004’te Forza İtalya Partisi’ne giren Carfagna, partinin kadın kollarının başına geçti. 2006 yılında milletvekili seçilerek partinin temsilciler meclisinde görevine başladı. 2008’deki seçimlerde yeniden seçildi ve Berlusconi’nin kurduğu kabinede kendine Eşit Fırsatlar Bakanı olarak yer buldu. Carfagna, bakan olmasından sonra geçmişi ile birçok kez kamuoyunun gündemine geldi.



‘ANTİFEMİNİSTİM’



Doğduğu şehir olan Salerno’nun sorunlarıyla oldukça ilgilenen bakan kendisinin de 3 kez maruz kaldığı hırsızlık olaylarının üstüne gitti. Kendisini ‘antifeminist’ olarak tanımlayan bakan bağımsızlığın serbestliğe değil kural ve düzene bağlı bir yapı olduğunu söyledi. İtalya’da eşscinsel haklarına karşı verdiği mücadeleyle bilinen bakan, eşcinsel topluluklar tarafından şiddetle eleştirildi. Carfagna evliliğe ait kurallar, üremenin devamı için aynı kalmalı diyerek eleştirilere cevap verdi.

Bakan olarak yaptığı ilk kanun teklifi sokak fahişeliğini suç olarak nitelendiren bir yasa oldu. Yasada hayat kadınlarının ve müşteri olarak giden kişilerin ceza alması planlanıyordu. Yasa tasarısı hayat kadınları tarafından büyük tepki topladı. Katolik Kilisesi yasayı oldukça olumlu buldu ve destek verdi.

BERLUSCONİ: HEMEN EVLENİRDİM

Çekici bakan, 2007 yılında kendisini oldukça ses getiren bir tartışmanın içinde buldu. Akşamları yayınlanan ‘Telegatto’ şovunda Berlusconi’nin “eğer evli olmasaydım Carfagna ile hemen evlenirdim” demesi üzerine Berlusconi’ni eşi Veronica Lario eşinden gazete aracılığıyla resmi özür dilemesini istedi ve birkaç gün sonra başbakan Silvio Berlusconi özür diledi. Carfagna ise olayı zararsız ve cesur bir hareket olarak nitelendirdi.

ORAL SEKS İDDİASI





2008 yılında Carfagna, bir Arjantin Gazetesi olan Clerin’de yayınlanan bir haberle tekrar gündeme geldi. Muhabir Julio Algañaraz rüşvet iddialarını araştırmak için dinlenen telefon kayıtlarını ele geçirdi. Muhabir telefon kayıtlarında Carfagna ve Silvio Berlusconi’nin oral seks hakkında konuştuklarını iddia etti. Konuşma kayıtları yayınlanmadı fakat daha sonra Başbabakan Berlusconi’nin ikinci kabinede görev yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Margherita Boniver, La Repubblica’ya verdiği demeçte bu konuyla ilgili bazı mesajların varlığını bildiğini söyledi.



