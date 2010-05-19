Eşcinseller şiddete karşı eylemde

T24- Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda toplanan 50 kadar eşcinsel, önceki gün Ankara'da saat 23: 00 sıralarında 5 transseksüelin seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurularak hiçbir gerekçe göstermeden cop ve tekmelerle darp edilmeleriyle ilgili oturma eylemi yaptı.



"Eşcinsel, Biseksüel, Transseksüellere yönelik baskılar politiktir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz"cümlesinin yazılı olduğu bir pankart açan eşcinseller, "Homofobi Nefret İnsansan Reddet" dövizleri taşıyarak "Okulda, İşte, Mecliste Eşcinseller Her Yerde", "Homofobik Polis Hesap Verecek" şeklinde sloganlar attı.



Çevrede toplanan vatandaşların ilgi gösterdiği eylemde bir de basın açıklaması yapıldı.



Ankara'da Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği üyesi 5 transseksüelin dün 23:00 sıralarında Bağlar Caddesi Seyranbağlar Postanesi civarında seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulduğunu ve kimlik göstermelerine rağmen zorla arabalarından indirilerek tartaklandığını desteğe gelen 25 civarındaki LGBTT üyesine de göz yaşartıcı gaz ve coplarla saldırdıklarının bildirildiği açıklamada, eşcinseller, "Buradan devlete sesleniyoruz. Bu saldırıları, ayrımcılıkları derhal durdurun. Nefret cinayetlerini bitirin. Arkadaşlarımızın katillerini bulun ve yargılayın. Cinsiyet kimliğimizden dolayı daha fazla ayrımcılığa maruz kalmak istemiyoruz" şeklinde konuştular.



Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı. İzmir ve Ankara'da da bazı gruplar eşcinsellere yönelik tırmanan şiddet eylemlerini protesto etti. Gruplar özellikler Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf'ın eşcinselliği hastalık olarak tanımlamasından bu yana eşcinsellere karşı şiddet eylemlerinin artmasından korkuyor ve bu açıklamanın transfobi ve homofobiyi körüklemesinden endişe ediyor.