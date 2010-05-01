Eşcinseller polis tarafından aranmadı

T24-



Kutlamaların ilgi odağı olan travestiler, ‘Eşcinsellik açılımı istiyoruz’, ‘Pembe hayallerimi karartma’, ‘Kimsenin namusu değiliz’, ‘Mavi dünyada siyaha hayır’, ‘Ben de özgürlük istiyorum’, ‘Mutluyum eşcinselim’ pankartları taşıyıp daha özgür bir dünya istediklerini söyledi. 1 Mayıs kutlamaları polisin geniş güvenlik önlemleri altında konuşmalar yapılarak, halaylar çekilerek sürdürüldü. Bu arada Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) ve Bağımsız Metal İşcileri Sendikası (BAMİS) ile Sosyalist Dayanışma Platformu üyesi yaklaşık 200 kişi 1 Mayıs’ı ayrı olarak Kent Meydanı’nda kutladı.