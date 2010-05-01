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Yaşam

Eşcinseller polis tarafından aranmadı

Bursa’da yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılan Travestileri Transseksüelleri Geyleri ve Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneği üyelerini polis başk

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Bursa’da düzenlenen 1 Mayıs Kutlamaları saat 12.00’de Gökdere Bulvarı’nda başladı. Fomara Meydanı’na kadar yürüyen yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan gruba, Travestileri Transseksüelleri Geyleri ve Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneği üyeleri de katıldı. Polis korteje girmek isteyen 35 kişiden oluşan travesti ve transeksüellerin üzerilerini arama sorumluluğu Dernek Başkanı Öykü Evren Özen’e verdi. Özen, eşcinsellerin üzerini aradı.


Kutlamaların ilgi odağı olan travestiler, ‘Eşcinsellik açılımı istiyoruz’, ‘Pembe hayallerimi karartma’, ‘Kimsenin namusu değiliz’, ‘Mavi dünyada siyaha hayır’, ‘Ben de özgürlük istiyorum’, ‘Mutluyum eşcinselim’ pankartları taşıyıp daha özgür bir dünya istediklerini söyledi. 1 Mayıs kutlamaları polisin geniş güvenlik önlemleri altında konuşmalar yapılarak, halaylar çekilerek sürdürüldü. Bu arada Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) ve Bağımsız Metal İşcileri Sendikası (BAMİS) ile Sosyalist Dayanışma Platformu üyesi yaklaşık 200 kişi 1 Mayıs’ı ayrı olarak Kent Meydanı’nda kutladı.

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