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Dünya

Eşcinseller artık Danimarka'da da evlenebilecek

Eşcinsel çiftler heteroseksüel çiftlerle eşit haklara kavuşmuş oldu

12 Haziran 2012 14:56

Eşcinsel evliliklere izin veren ülkeler arasına Danimarka da katıldı. Eşcinsellerin evliliklerine izin veren kanun 15 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Eşcinsellere evlilik hakkının kanunlaşması için merkez sol iktidar hükümeti tarafından oylamaya sunulan yasa tasarısı, 85 leyhte ve 24 aleyhte oyla Danimarka parlamentosunda kabul edildi. Böylece eşcinsel çiftler heteroseksüel çiftlerle eşit haklara kavuşmuş oldu.

Yasaya göre eşcinsellerin, evliliklerinin önündeki yasal engel kalktığı gibi, diledikleri takdirde kilisede nikahlanabilmeleri de mümkün hale geldi. 15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni yasa, Danimarka'daki eşitlik adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Danimarka Cinsiyet Eşitliği Bakanı Manu Sareen, "Homoseksüellere tıpkı diğer insanlar gibi aşklarını kilisede ve belediyede binasında kutlama imkânı tanınabilmesi için geniş bir çoğunluğun sağlanmış olmasından dolayı çok memnunum. Danimarkada'da eşitlik açısından ileriye doğru muazzam bir adım attık" dedi.

Danimarka, 1989 yılında eşcinsel çiftlerin haklarını korumak için hukukî anlaşmalara izin veren yasayı yürürlüğe koyan dünyadaki ilk ülkeydi. Ne var ki, diğer ülkeler eşcinsel evliliklerine izin veren yasaları birer birer onaylarken, son yıllarda sağ görüşlü bir hükûmet tarafından yönetilen Danimarka’da reformlar duraksamıştı.

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