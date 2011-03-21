Eşcinseller, Apple'a kızgın



T24- Eşcinselleri 'düzeltmeyi' hedefleyen Exodus adlı uygulamaya 4 yıldız veren Apple, eşcinselleri kızdırdı.



Apple yetkilerinin eşcinselleri ‘doğru yola getirmeyi amaçlayan’ Exodus adlı uygulamayı ‘uygun’ olarak nitelendirmesi, gey toplulukları çileden çıkardı. Change.org Exodus ‘un kaldırılması için 21 bin imza toplarken, ‘TruthWinsOut.com sitesi de ‘Exodus nefret yayan ve dar görüşlü bir uygulama. Apple şirketini de kınıyoruz” açıklamasında bulundu. Uygulamayı yaratan ve kendilerini homoseksüellikle savaşan en büyük dini kurum olarak nitelendiren ‘Exodus International’ yetkilileri “Amacımız Hazreti İsa’nın ruhuna bir hakaret olaraka gördüğümüz homoseksüelliği yok etmek ve insanları doğru yola yönlendirebilmek” dedi. Uygulama en yakın dini organizasyonların nerelerde olduğunu belirtiyor, kullanıcıların’sapkınlığa’ yenilmemeleri için yapmaları gerekenleri sıralıyor ve özlü sözlere yer veriyor.