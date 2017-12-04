T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eşcinsel vekilden meclisteki partnerine canlı yayında evlenme teklifi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Avustralya’da meclis üyesi eşcinsel evlilik yasası üzerine yaptığı konuşma sırasında o anda meclis salonunda olan partnerine evlenme teklifi etti

04 Aralık 2017 16:04

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Avustralya’da meclis üyesi eşcinsel evlilik yasası üzerine yaptığı konuşma sırasında o anda meclis salonunda olan partnerine evlenme teklifi etti. Avustralya’da Liberal Parti’de meclis üyesi olan 37 yaşındaki Tim Wilson ilkokul öğretmeni olan ve o gün mecliste izleyici olarak salonda yer alan partneri Ryan Bolger’e sürpriz şekilde evlenme teklifi etti. İkilinin duygu dolu anları meclis tutanaklarına da geçti. Ryan Bolger teklifin tutanaklara geçmiş halini Instagram hesabından paylaştı. 
Geçtiğimiz haftalarda önce posta yoluyla yapılan referandumla halkın eşcinsel evliliğe “evet” dediği ülkede yasa tasarısı Senato’dan da geçmişti.
Avustralya’lıların yüzde 61.6’sı yasal bağlayıcılığı olmayan oylamada eşcinsel evliliklere “evet” demişti.
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull binlerce insan tarafından ülke genelinde kutlanan sonuçların ardından  vatandaşların eşitlik için ve aşk için evet dediğini dile getirerek “Şimdi artık top Avustralya Parlamentosu olarak bizde. Vatandaşlarımızın bizden istediği şeyi noelden önce gerçekleştirmeliyiz” demişti.
Tasarı Avustralya Temsilciler Meclisi’nden de geçtiğinde tasarı tamamen yasalaşmış olacak. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- Meclis üyesinin eşcinsel evlilikler yasasına ilişkin konuşması sırasında partnerine evlenme teklif ettiği an

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıAralık DHAAvustralyadaAvustralyada Liberal PartideTim WilsonRyan BolgereRyan BolgerInstagramSenatodanAvustralyalılarınAvustralya Başbakanı Malcolm TurnbullAvustralya ParlamentosuVatandaşlarımızınTasarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24