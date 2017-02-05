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Dünya

Eşcinsel porno yıldızı: Trump, ABD’nin kurtuluşu olacak

Trump koltuğa oturduktan sonra Beyaz Saray sitesinden LGBTİ ile ilgili kısım kaldırılmıştı

05 Şubat 2017 21:00

Eşcinsel yetişkin film yıldızı Colby Keller, ABD seçimlerinde Donald Trump’a oy verdiğini açıkladı. Celler, “Bence Donald Trump ABD’nin kurtuluşu olacak” dedi.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık yeminini etmesinin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden LGBTİ hakları bölümü kaldırılmıştı.

Mel Magazine’e verdiği bir röportajda ABD seçimlerini değerlendiren Colby Keller, ”Donald Trump’ın biraz agresif olduğunu biliyorum, ancak ülkemizin toparlanması adına onun gibi bir bireye ihtiyacımız vardı” dedi.

Keller, ”Başkan Obama’nın ABD dışındaki gelişmeler sebebiyle çok fazla para harcadığını ve bunun bizim ekonomimizi kötü etkilediğini düşünüyorum. Donald Trump dışarıyla ilgilenmektense ülkemizle daha çok ilgileniyor. Bence Donald Trump ABD’nin kurtuluşu olacak” diyerek yeni ABD başkanına desteğini gösterdi.

”Donald Trump’ın ırkçı olduğunu düşünen birçok arkadaşım var, ben öyle düşünmüyorum. Trump ABD dışında birçok ülkeyle de ticari ilişkileri olan bir iş adamı, eğer ırkçı olsaydı böyle ilişkileri olmazdı” sözleriyle Trump’ın insan haklarıyla ilgili tutumunu değerlendiren Keller, ”Oyumu Donald Trump’a verdiğim için pişman değilim” dedi.

 

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