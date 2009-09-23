Eşcinsel polise CD'li tuzak!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi'ne Ankara dışından gönderildiği anlaşılan CD'de eşcinsel görünütlerinin yer aldığı polis müdürü M.A. hakkında soruşturma başlattı.



M.A. soruşturma sürecinde verdiği dilekçeyle teşkilattan istifa etti. Milliyet gazetesinin haberine göre, emniyet teşkilatında rahatsızlık yaratan olay iki hafta önce patlak verdi. Personel Dairesi’ne Ankara dışından gönderildiği anlaşılan bir zarftan çıkan CD’de, Karabük’te görevli 4. sınıf bir emniyet müdürünün bir erkekle birlikte görüntülerinin bulunduğu görüldü.

Rapor hazırlandı

Olayın Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’a bildirilmesiyle soruşturma başlatıldı.

Müfettişler, Karabük’e giderek M.A. hakkında soruşturma başlattı. İfade veren M.A., Ankara’ya 25 Ağustos’ta gönderdiği dilekçeyle istifa etti.

Hazırlanan ön rapor genel müdürlüğe verilirken, M.A.’nın istifası kabul edildi. M.A.’nın emeklilik hakkını doldurmadığı için istifa etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Erzincan’da yaşanmıştı

Daha önce de Erzincan Polis Okulu Müdürlüğü’nde ortaya çıkan bir olayda, polis okulu müdür vekili H.K.’nın bazı erkek öğrencilerle cinsel ilişki kurduğu iddiaları soruşturulmuştu. H.K. görevden alınmış, ardından da emekli edilmişti.

Açıkça yazmasa da yüz kızartıcı

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça yazmasa da, eşcinsel olanlar veya eşcinsel ilişkiye girdikleri belirlenenler hakkında disiplin işlemi yapılıyor. İddiaları bilgi ve belgelerle somutlaştırılan emniyet mensupları, emniyet teşkilatından ve memurluktan çıkarılıyor.

Prof. Yıldırım: Soruşturma yanlış

Prof. Dr. Turan Yıldırım: Bir kişi sırf ‘eşcinseldir’ diye soruşturma açamazsınız. Kamu düzenini bozmuşsa soruşturma konusu olabilir. Cinsel tercihini mesleğine karıştırmamış ise ve kimseye rahatsızlık vermemişse soruşturma yanlış.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Konuya mevzuat açısından bakılabilir. Polis mevzuatının insan haklarına uygun olup olmadığı açısından değerlendirilebilir. Uluslararası belgelere, insan hakları belgelerine uygunluğuna da bakılabilir.