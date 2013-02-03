Eşcinsel pitbull Facebook'la kurtuldu

ABD'de eşcinsel davranışlar gösterdiği gerekçesiyle sahibi tarafından terk edilen ve uyutulmasına karar verilen bulldog cinsi köpek, Facebook'ta başlatılan kampanya sayesinde kurtuldu.

ABD’nin Tennessee eyaletinde, sahibi tarafından “eşcinsel” olduğu gerekçesiyle terk edilen bir köpeğin uyutulması kararı alınmıştı. Ancak Facebook'ta düzenlenen kampanya etkili oldu ve köpek kurtuldu.

Jackson şehrinde bir hayvan barınağında kalan pitbull cinsi köpeğin son dakikada yeni bir sahip bulunmazsa öldürüleceği belirtilmişti.

Barınağın yöneticisi, sahibinin köpeği başka bir erkek köpeğin “üzerinde” yakaladığını ve eşcinsel olduğuna karar verildiğini söylemişti.

Köpeğin başına gelenler sosyal medyada kısa sürede yankılandı.

"Lütfen sahibi köpeklerin normal davranışları konusunda cahil diye bu güzel köpeğin ölmesine izin vermeyin” mesajıyla Facebook’ta açılan sayfada kullanıcılar, birçok mesaj yazarak köpeğe yeni bir ev bulunmasını istedi.

Gönderi de köpeğin bir fotoğrafına da yer verildi. 4 bin 300 kez paylaşılan ve bin 300 yorum alan bu fotoğraf sonunda işe yaradı.

Daily Dot'ta yer alan habere göre köpeğe Facebook'taki kampanyanın da yardımıyla bir sahip bulundu.