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Yaşam

Eşcinsel penguenler, beraberliklerinin 10. yılını kutluyor

Penguenler, reddedilen bir yavruyu da evlat edinmişti

09 Kasım 2016 00:26

Almanya’da bulunan Bremerhaven Hayvanat Bahçesi’nde bulunan bir eşcinsel penguen çift, bu yıl birlikteliklerinin 10. yılını kutluyor. 

Dünya üzerinde yalnızca 2000 tane kalan ve nesilleri ciddi tehlike altında olan Dotty ve Zee eşcinsel ilişkilerinin 10. yılını kutluyor.

İlk önce beraber olmaları sonucunda hiç bir üreme olmaması sebebiyle gözlem altına alınan penguenler, birkaç test sonrasında, 2005 yılında eşcinsel oldukları ortaya çıkmış ve bu süreç içerisinde reddedilen penguen yumurtalarından birini sahiplenerek aile olmayı başarmışlar.

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