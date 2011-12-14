T24 - Kanada'da Toronto hayvanat bahçesindeki Buddy ve Pedro adlı 'eşcinsel' penguenler ayrıldı.



Hayvanat bahçesi yetkilileri, Afrika penguenlerinin nesli tehlikede olduğu için dişilerle çiftleştirilmek üzere geçen ay ayrıldıklarını açıkladı.



Buddy bir dişiyle çiftleştirilirken, Pedro henüz eş bulamadı.



Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir hayvanat bahçesinden satın alınan Buddy ve Pedro yaklaşık bir yıldır aynı yuvayı paylaşıyordu.



Bu penguenlerin görüntüleri internette büyük ilgi çekmişti.

'Cinsel değil sosyal ilişki'



Toronto Hayvanat Bahçesi yetkililerinden Tom Mason, basın toplantısında ilişkilerinin sona ermesinden üç gün sonra Buddy'nin 19 Kasım'da Farai adlı bir dişi penguenle çiftleştiğini söyledi.



Pedro ise haftalardır Thandiwey adlı bir dişinin peşinde. Ancak Thandiwey henüz Pedro'nun ilgisine karşılık vermedi.



Mason, Pedro ile Buddy'nin cinsel değil, sosyal bir ilişkisi olduğunu belirtti.



21 yaşındaki Buddy'nin yaklaşık 10 yıl boyunca bir dişi partneri vardı ve yavruları oldu.



10 yaşındaki Pedro ise henüz baba olamadı.





