Eşcinsel olduğunu açıklayan rahip, Vatikan'dan kovuldu

Üst düzey din adamlarına verilen ‘monsenyör‘ unvanına sahip ve 17 yıldır Roma’da yaşayan Krzysztof Charamsa’nın İtalyan ve Polonya basınına verdiği söyleşilerde dile getirdiği gerçek, din adamlarının evlenmesinin dahi yasak olduğu Katolik Kilisesi’nde deprem etkisi yarattı. Vatikan, eşcinsel olduğunu ve bir sevgilisinin bulunduğunu açıklayan 43 yaşındaki Polonyalı rahip Krzysztof Charamsa’nın işine son verdi.

Esma Çakır'ın DHA'da yer alan haberine göre, Monsenyör Charamsa, “Kilise ve cemaatimin benim kim olduğumu bilmesini istiyorum: Kimliğinden mutlu ve gururlu eşcinsel bir rahip. Bunun bedelini ödemeye hazırım, ancak bu arada Kilise, inançlı eşcinseller karşısında gözlerini açmalı ve onlara, aşk hayatından mahrum kalmalarına ilişkin sunduğu çözümün tamamen insanlık dışı olduğunu anlamalı” demişti.

"Bir 50 yıl daha bekleyemeyiz"

Charamsa neden bu gerçeği açıklama ihtiyacı duyduğunu ise şu sözlerle dile getirdi:

“Bir gün geliyor, içinde bir şeyler kırılıyor ve bunu engelleyemiyorsun. İnkar edilmiş eşcinselliğimle, bir kabusun içinde kaybolup gidebilirim, ama Tanrı bizi yalnız bırakmıyor. Ve inanıyorum ki, büyük sonuçları olan bu güçlü varoluşsal tercihi (eşcinsellik açıklaması) şimdi yapmamı sağladı, ancak tutarlı yaşamak için tüm eşcinseller için bu çok daha kolay olmalı, çünkü zaten geç kalmış durumdayız ve bir 50 yıl daha bekleyemeyiz. Bu nedenle Kilise’ye kim olduğumu söylüyorum. Bunu kendim, cemaatim ve Kilise için yapıyorum. Bunu yapmak, cinsel azınlığa mensuplar karşısında da benim sorumluluğumdur.”

"Kilise’nin vicdanını sarsmak istiyorum"

Kilise’nin eşcinselleri ve eşcinselliği tanımadığını söyleyen Monsenyör, “Onlar her yerdeler, ama onların gözlerinin içine hiç bakmadık, çünkü onlar genellikle kim olduklarını açıkça söylüyor. Benim hikayemle, biraz Kilise’nin vicdanını sarsmak istiyorum. Papa’ya da bir mektupla kimliğimi açıklayacağım” derken, belki bir daha Katolik üniversitelerinde çalışamayacak olmasının acısını duyacağını da ekledi.

Kovuldu

Bunun ardından bir açıklama yapan Vatikan Sözcüsü Rahip Federico Lombardi, Charamsa’nın Vatikan’daki ve buraya bağlı olan üniversitelerdeki görevlerine son verildiğini söyledi.

Lombardi, Charamsa’nın din adamlığının sürüp sürmeyeceğine ise, bağlı bulunduğu episkoposluğun karar vereceğini kaydetti.

Yarın başlayacak olan Episkoposlar Sinodu öncesi söz konusu din adamının böyle yankı bulan bir açıklama yapmasının, çok ağır ve sorumsuzca olduğunu belirten Lombardi, Charamsa’nın bu şekilde, Sinod üzerinde medyatik baskı yapmayı hedeflediğini öne sürdü.

"Ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım!"

Özellikle boşanmışlar ve eşcinsellere karşı katı bir tutum içinde olan Katolik Kilisesi, ilk kez Papa Francesco’nun göreve gelmesinden sonra bu konulara karşı dilini yumuşattı.

Papa Francesco, seçilmesinden kısa süre sonra yaptığı açıklamada, “Ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım!” yönünde dikkat çekici ifadeler kullandı. Papa’nın son olarak, geçen hafta ABD seyahati sırasında eşcinsel bir çiftle özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.