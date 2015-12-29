Eşcinsel olduğu için meslekten men edilen hakem, TFF’ye açtığı davayı kazandı

Hakem Halil İbrahim Dinçdağ, cinsel yöneliminden ötürü meslekten men edilmesine ilişkin açtığı tazminat davasını kazandı.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Dinçdağ, avukatı ve TFF’nin avukatı katıldı. Dinçdağ’ın avukatı Fırat Söyle, müvekkilinin askerliğe elverişli olmadığına dair raporu üzerine sağlık sorunu olmamasına rağmen TFF’nin hakemlik yapmasına izin vermediğini savundu. 2009 yılından beri maddi ve manevi yönden mağdur olduğunu kaydetti. Müvekkilinin 2009 yılında TFF’ye verdiği dilekçenin basına sızdırıldığını ileri süren Söyle, müvekkilinin iş bulamadığını, bu süre içerisinde kanser teşhisi konduğunu, ailecek mağdur olduğunu söyledi.

CHA'nın bildirdiğine göre, TFF’nin kusuru ile özel hayatı ve hakemlik hayatının zarar gördüğünü belirtti. Halen herhangi bir işte çalışmadığını kaydeden Dinçdağ, işe de alınmadığını ifade etti.

TFF avukatı Selda Çiçek Baştürk ise, Dinçdağ’ın dilekçesinin TFF tarafından basına sızdırıldığı iddiasını kabul etmedi. Dinçdağ’ın cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa uğramadığını savunan Baştürk, belirlenen atletizm koşusuna katılmadığından hakemlik yapamadığını söyledi. Dinçdağ’ın kanser olmasının davayla bir ilgisi bulunmadığını ifade eden Baştürk, davanın reddedilmesini istedi.

Yargılamayı sonlandıran mahkeme, kısmen kabul kararı verdi. Mahkeme, TFF’yi 3 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi olmak üzere toplam 23 bin lira tazminata mahkum etti.

Karar sonrasında Dinçdağ ve avukatı basın açıklaması yaptı. Avukat Fırat Söyle, “Müvekkilimin 2009 yılında TFF’ye gönderdiği bir dilekçe üzerine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği deşifre edilmiştir federasyondaki çalışanlar tarafından. Bununla ilgili Halil İbrahim maddi ve manevi anlamda ciddi sorunlar yaşadı. 2009’dan itibaren kurumsal herhangi bir işe giremedi. Bu süre içerisinde kanser teşhisi konmuş, annesini kanserden kaybetmiştir.

Cinsel yöneliminin deşifre edilmesinden dolayı bir çok kişi tarafından tehdit edildi. İşe alınmamasının en büyük sebebi de cinsel yöneliminden dolayı kamu oyuna yansımış olmasıdır. Çok yoğun mağduriyeti söz konusu oldu.” dedi.

Bununla ilgili 10 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat davası açtıklarını hatırlatan Söyle, “Bugün de mahkeme kararını vermiştir. Mahkeme kısmen kabul kararı verdi, ancak bu karar davanın tam anlamıyla kabul edilmesi demektir. Yani TFF’nin Halil İbrahim Dinçdağ’ı özel hayatını ilgilendiren konunun basına deşifre edilmesi olayını bir anlamda kabul etmiştir.” şeklinde konuştu.

Avukat Söyle şunları kaydetti: “Tabi ki takdir edilen maddi ve manevi tazminat küçük bir rakamdır. Ancak davanın kabul dilmesi söz konusudur. Ayrımcılığa uğrayan bir insanın haklarını takip etmesi açısından adaletin yerini bulduğunu görüyoruz. Bundan dolayı sevinçliyiz. Rakamla ilgili bir temyiz söz konusu olacaktır. Bunca senedir yaşanan bunca sıkıntının karşılığı bu kadar düşük bir manevi tazminat olmaması gerekirdi.”

Halil İbrahim Dinçdağ da, “29 Aralık 2015 futbolda homofobiyle mücadele ve LGBT hareketi için Türkiye’de bir zaferdir. Futboldaki homofobi tabularını yıkmış olduk bu kararla birlikte. Manevi tahribatı kesinlikle karşılayacak bir miktar değildir. Bunun için temyize gideceğiz, gerekli bütün hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Evet haklı olduğum mücadelede mahkeme bir kez daha haklılığımı tescillemiştir. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz.” dedi.

Hakemliğe dönüp dönmeyeceği sorulan Dinçdağ, “Bu karardan sonra TFF Merkez Hakem Kurulu’na yazılı bir dilekçeyle müracaat edeceğiz. Şayet yine bu şekilde duymamazlıktan, görmemezlikten gelmeye devam ederlerse tekrar onlarla ilgili de hukuki işlemi başlatacağız.” cevabını verdi.

Avukat Söyle de bu soru üzerine, “Zaten hakemlik yapmasına engel bir durum söz konusu değil. Şu an Halil İbrahim istediği takdirde atletik koşulara katıldığı takdirde ve tabi ki görevlendirmenin yapılması gerekiyor. Tabi bu süreçte davalı olduğu bir kurum söz konusu. Davalı kurumun kendisini çağırıp tekrar ‘hakemlik yapabilirsin’ demesini, bilemiyoruz tabi ki, bu federasyonun takdirinde olan bir durum. Ama şu an Halil İbrahim hakemlik yapabilecek pozisyonda.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Halil İbrahim Dinçdağ, 2007’de eşcinsel olduğu için askerlik yapmaya elverişli olmadığı yönünde bir rapor aldı. 2009’da askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi Trabzon İl Hakem Kurulu’na verdi. Kurul, Dinçdağ’ın iki aya yakın hakemlik yapmasına izin verdiği sırada raporu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletti.

Bunun üzerine, o tarihteki merkez hakem kurulu raportörü Osman Avcı, kurulun TFF iç talimatnamesinin 25. maddesine göre işlem yapmasını istedi. Maddeye göre sağlık sorunları nedeniyle askerlikten muaf olanlar hakemlik yapamıyor. Bu sebeple, Trabzon İl Hakem Kurulu Dinçdağ’ı hakemlik sınavlarına sokmadı ve profesyonel hakem olma ihtimalini baştan yok etti.

Her ne kadar TFF 25. maddeyle ilgili yorumu değiştirerek “sağlık sorunu dışında askerlikten muaf olanlar hakemlik yapabilir” başlıklı bir bildiriyle sınava giremeyenlere bir defaya mahsus bir sınav hakkı daha verse de Dinçdağ 33 yaşını doldurduğundan bu haktan yararlanamadı.