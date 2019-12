‘Eşcinsel misin?’ diye sordular

Amerikalı ünlü film yıldızı George Clooney, Venedik Film Festivali’nde özel yaşamına ilişkin zorlu bir soruya maruz kaldı.

Clooney, Venedik’te "The Men Who Stare at Goats" (Keçilere Dik Dik Bakan Adamlar) adlı yeni filminin ilk gösterimi sırasında, "eşcinsel olup olmadığına" ilişkin gazeteciler tarafından yöneltilen üç ayrı soruya da, kibar bir üslupla açık yanıt vermemeyi yeğledi.

Bir gazeteci, ünlü aktörün yıllardır Max adlı bir domuzla birlikte yaşamasından hareketle, Clooney’e, "Öteden beri Max’la birlikte yaşıyorsun, bir erkekle gerçek bir nikah duyurunu ne zaman yapacaksın?" sorusunu yöneltti.

Clooney’e bu soruya karşılık olarak, yeni filmdeki rolüne de atıfta bulunarak, "Ne dediğinizi bilmiyorum, yapabileceğim tek şey zihninizden geçenleri okumaktır" demekle yetindi. Ardından da İtalya’daki mizahi haber programlarından biri olan Iene muhabirlerinden Mauro Casciari, farklı bir üslupla Clooney’e aynı soruyu sordu. Casciari, üzerinde "George choosy" (müşkülpesent George) ibaresinin yer aldığı beyaz iç çamaşırı haricinde tüm giysilerini soyunmasının ardından, ünlü aktöre "Ben eşcinselim ve sana aşığım" diye seslendi.

Clooney, bu muzip üslubu kullanan gazeteciye ise "Olduğun yerde kal, şimdi sizin için bir ambulans gelecek" diye karşılık verdi. Clooney’e aynı konuda üçüncü soru ise, Venedik’e birlikte geldiği kız arkadaşı Elisabetta Canalis’e atfen dolaylı olarak yöneltildi. Clooney, "Buraya hoş bir kızla geldiniz, bu konuda bize bir şeyler söylemek ister misiniz" biçimindeki dolaylı soruyu ise "Venedik Film Festivali’ne yirmi yıldır geliyorum, bana hiç böyle bir soru sorulmamıştı" diye yanıtladı.(aa)