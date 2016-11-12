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Dünya

Eşcinsel milyarder, Trump’ın kadrosunda yer alacak

Paypal'in kurucusu, Trump'ın kadrosunda yer alacak

12 Kasım 2016 01:24

Paypal’in kurucusu, ünlü eşcinsel milyoner Peter Thiel, Donald Trump başkanlığında kurulacak olan yeni ABD hükümetinde, Trump’ın özel teknoloji danışmanlığı görevini kabul etti. 

İşte Trump'ın muhtemel kabinesi

Trump’ın kampanyasına 1.5 Milyon USD bağışta bulunan Thiel, seçim sonuçlarından sonra kendisine yapılan ”Teknoloji ve inovasyon danışmanlığı” görevini kabul ettiğini açıkladı. Bu sayede Trump’ın göreve aldığı ilk LGBT birey olma özelliğini taşıyan Peter Thiel, ”The New York Times”a konuştu. ”Tarihte yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi problemlerimize bambaşka bir perspektifden bakma zamanı.” yorumunu yapan Peter Thiel, yeni göreviyle Beyaz Saray’da yerini almaya hazır.

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