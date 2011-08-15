Eşcinsel ispinozlar da ömür boyu seviyor

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Zebra ispinozları renkli tüyleri ve birbirlerine şakımalarıyla biliniyor. Eşine şakıma ritüeliyle, kuşların bir çift olarak ilişkilerini güçlendirdiği düşünülüyor.BBC Türlçe'nin haberine göre, araştırmanın sonuçları, Behavioural Ecology and Sociobiology (Davranış Ekolojisi ve Sosyobiyoloji) adlı dergide yayımlandı.California Berkeley Üniversitesi ekibi, aynı cinsiyetten zebra ispinozlarının da çift oluşturduğunu ve bu kuşların birbirine gösterdiği özen ve dikkatin en az dişi-erkek çiftler kadar güçlü olduğunu söylüyor.Aynı yuvayı paylaşan zebra ispinozları bir çift olarak bağlılıklarını birbirine şarkı söylemenin yanısıra, gagalarıyla karşılıklı tüy temizleyerek de kanıtlıyor.Araştırma ekibinin başkanı Dr. Julie Elie, ''Hayvanlar alemindeki ilişkiler, bir dişi ile erkeğin çiftleşip üremesi diye basitçe anlatılamayacak kadar karmaşık bir tablo sergileyebiliyor.'' dedi.Dr. Elie ve çalışma arkadaşları, yaptıkları deneyde, bebeklikten itibaren bir arada büyüttükleri erkek zebra ispinozlarının hemen hemen yarısının, yetişkin hale gelince de kendine erkek bir eş seçtiğini görmüş.Eşcinsel ispinozların arasına dişi kuşlar getirildiğinde ise, sekiz erkek kuştan beşinin karşı cinse hiçbir ilgi göstermeyip eski erkek eşiyle iletişim kurmayı sürdürdüğü söyleniyor.Dr. Julie Elie, tek eşliliğin görüldüğü kuş türlerinde, cinsiyeti ne olursa olsun, sosyal hayatı paylaşacak bir ortak bulmanın üremeden daha öncelikli bir yaşamsal gereksinim olabildiğini söylüyor.Kuşlarda eşcinselliğin başka türlerde örnekleri de var.Araştırmacılar eşcinsel penguen, albatros ve martılara rastlandığına dikkat çekiyor.