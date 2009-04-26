Eşcinsel ilişki teklifi ölüm getirdi

Konya’da Ferhan Çetinel adlı biri kendisine eşcinsel ilişki teklif ettiğini öne sürdüğü arkadaşını öldürdü.



Konya’nın Akşehir İlçesi'nde 54 yaşındaki Abdulkadir Çetinel ile evinde birlikte alkol alan 32 yaşındaki Ferhat Çelik, iddiaya göre kendisine cinsel ilişki teklif eden Çetinel'i bıçakla yaraladı. Yaralı halde yardım istemek için evden uzaklaşan Çetinel, yaşamını yitirdi.



Yardım ararken öldü



Olay, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işsiz olan Ferhat Çelik, kendisi gibi işsiz arkadaşı Abdulkadir Çetinel ile evinde alkol aldı. Saat 01.00 sıralarında Çetinel, iddiaya göre Çelik'e cinsel ilişki girme teklifinde bulundu. Bunun üzerine sinirlenen Çelik, çıkan tartışmada Çetinel'i bıçakladı. Yaralı halde yardım istemek için evden uzaklaşan Çetinel, evin yaklaşık 500 metre ilerisindeki boş bir arazide yere yığıldı. Çetinel'in cesedi saat 05.00 sıralarında yoldan geçen bir kişi tarafından fark edildi. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, kan izlerini takip edip zanlıyı evinde yakaladı.



Gözaltına alınan Ferhat Çelik, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

