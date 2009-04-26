T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşcinsel ilişki teklifi ölüm getirdi

Konya’da Ferhan Çetinel adlı biri kendisine eşcinsel ilişki teklif ettiğini öne sürdüğü arkadaşını öldürdü.

26 Nisan 2009 03:00

Konya’da Ferhan Çetinel adlı biri kendisine eşcinsel ilişki teklif ettiğini öne sürdüğü arkadaşını öldürdü. 

Konya’nın Akşehir İlçesi'nde 54 yaşındaki Abdulkadir Çetinel ile evinde birlikte alkol alan 32 yaşındaki Ferhat Çelik, iddiaya göre kendisine cinsel ilişki teklif eden Çetinel'i bıçakla yaraladı. Yaralı halde yardım istemek için evden uzaklaşan Çetinel, yaşamını yitirdi.

Yardım ararken öldü

Olay, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işsiz olan Ferhat Çelik, kendisi gibi işsiz arkadaşı Abdulkadir Çetinel ile evinde alkol aldı. Saat 01.00 sıralarında Çetinel, iddiaya göre Çelik'e cinsel ilişki girme teklifinde bulundu. Bunun üzerine sinirlenen Çelik, çıkan tartışmada Çetinel'i bıçakladı. Yaralı halde yardım istemek için evden uzaklaşan Çetinel, evin yaklaşık 500 metre ilerisindeki boş bir arazide yere yığıldı. Çetinel'in cesedi saat 05.00 sıralarında yoldan geçen bir kişi tarafından fark edildi. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, kan izlerini takip edip zanlıyı evinde yakaladı.

Gözaltına alınan Ferhat Çelik, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24