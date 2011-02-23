Eşcinsel hakeme görev yok!

T24

‘Zor durumdayım’



Dinçdağ, avukatı Fırat Söyle ile adliyeye geldi. Duruşma 31 Mayıs’a ertelenirken, Dinçdağ’ın avukatı Söyle davayla ilgili larak şu bilgileri verdi:“Müvekkilim askeriyeden aldığı ’psikoseksüel bozukluk’ raporu nedeniyle sorunlar yaşamakta. Hem TSK’nın hem de TFF’nin bakış açıları ve konunun basına sızdırılmasıyla ilgili olarak sorumlulukları vardır. Bu yüzden TFF adına maddi ve manevi tazminat davası açtık. Dava 31 Mayıs’a ertelendi. Müvekkilim bilinen durumundan dolayı iş bulamıyor ve yaptığı işlere de son verildi. Türkiye’de çok ciddi bir cinsel ayrımcılık var. Dinçdağ bu ayrımcılık yüzünden çalıştırılmıyor. Durum bundan ibaret. Şartların uygunluğu burada gerçekleşmezse konuyu AİHM’e götürme durumu da söz konusu olacak. Asıl sorun özellikle günümüzde TSK’nın verdiği böyle bir raporla Halil İbrahim’in hasta olarak görülmesi. Buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor.”Halil İbrahim Dinçdağ ise “Hukuki süreç içindeyiz. Bu durumda konuşmam doğru olmaz. Ama olayın ortaya çıktığı 2009 Mayıs ayından beri görev alamıyorum. Yaptığım radyo programına son verildi. Hiçbir iş başvurum kabul edilmiyor. Zor durumdayım” dedi.