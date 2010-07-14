-EŞCİNSEL HAKEM FİLMDE OYNADI TRABZON (A.A) - 14.07.2010 - Trabzon'da çekimi yapılan, futbol üzerine kurgulanan filmde, eşcinsel hakem Halil İbrahim Dinçdağ da yer aldı. Eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun (MHK) görevine son verdiği Trabzon Bölgesi il hakemi Halil İbrahim Dinçdağ, Trabzon'da çekimleri yapılan, geçmiş yıllarda toprak sahalarda oynanan futbol turnuvalarının konu edildiği filmde hakem rolü ile kamera karşısına geçti. Filmin yönetmeni Varol Uzlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Turnuva'' filminin çekimlerinin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, ''Filmde geçmiş yıllarda Trabzon'da toprak sahalarda düzenlenen turnuva maçlarını konu alıyoruz. Bunun için çeşitli takımların yer aldığı karşılaşmaları görüntülüyoruz. Bu maçlarda hakem rolünü oynayacak oyuncuya ihtiyacımız vardı. Biz de Halil İbrahim Dinçdağ'a bu rolü teklif ettik. O da sağ olsun teklimizi kabul etti'' dedi. Uzlu, Dinçdağ'ın filmdeki rolünü başarıyla yerine getirdiğini de vurguladı. Dinçdağ ise Varol Uzlu'nun teklifini büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini ifade ederek, ''Çekimler oldukça zevkli geçti. Bu sırada çok güzel vakit geçirdik'' diye konuştu. Varol Uzlu'nun yönettiği ''Turnuva'' adlı filmin 2011 yılının şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor.