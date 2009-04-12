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Yaşam

Eşcinsel fil tepkisi

'Avrupa’nın en büyük fil bahçesi için 7.6 milyon euro ödedik. Bunu eşcinsel bir filin burada yaşaması için yapmadık'

12 Nisan 2009 03:00

Polonya Sağcı Hukuk ve Adalet Partisi Milletvekili Michal Grzes, “Avrupa’nın en büyük fil bahçesi için 7.6 milyon euro ödedik. Bunu eşcinsel bir filin burada yaşaması için yapmadık” dedi

Polonya’da bir hayvanat bahçesine getirilen filin “eşcinsel” çıkması, muhafazakâr bir politikacıyı öfkelendirdi.

Sağcı Hukuk ve Adalet Partisi’nden milletvekili Michal Grzes, seçim bölgesi olan Poznan’daki hayvanat bahçesi için satın alınan erkek fil Ninio’nun dişilere ilgi göstermediğini ve zamanını diğer erkek fillerle geçirmeyi tercih ettiğini söyleyerek, “Avrupa’nın en büyük fil bahçesi için 7.6 milyon euro ödedik. Bunu eşcinsel bir filin burada yaşaması için yapmadık” dedi. Grzes, fillerin çiftleşerek çoğalmalarını istediklerini ancak eşcinsel olduğu düşünülen filin bunu sağlayamayacağını söyledi.

Poznan Hayvanat Bahçesi Müdürü, 10 yaşındaki Ninio’nun yaşının cinsel tercih yapmak için küçük olduğunu, fillerin cinsel olgunluğa ancak 14 yaşında ulaştıklarını söyledi.

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