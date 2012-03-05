T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Eşcinsel evliliği anlatan çizgi roman yok sattı

Eşcinsel evliliği konu alan yeni Archie çizgi romanı en çok satanlar arasında yerini aldı

05 Mart 2012 15:14

 

T24 - Eşcinsel evliliği konu alan yeni Archie çizgi romanı, muhafazakar Amerikan annelerinin tüm engellemelerine karşı raflarda yerini aldı.
 
70 yıldır Amerika'nın en popüler çizgi romanları arasında yer alan Archie ile Hayat (Life with Archie), Riverdale'de yaşayan Archie, Betty ve Veronica adlı 3 gencin gençlik maceralarını konu alıyor.

Archie ile Hayat adlı çizgi romanın ilk gay karakteri Kevin Keller'ın "tarihi bir an" olarak nitelendirilen evliliğini konu alan sayı çok satmaya başlayınca Amerikan Aile Birliği, web siteleri aracılığıyla çizgi romanın satın alınmasının durdurulması yönünce çağrıda bulundu.

"Lütfen raflarınızdan Archie'nin yeni sayısını kaldırın. Eğer kaldırmazsanız mağazalarınızdan alış veriş yapmayacağız." diyen muhafazakar aile birliği, çocukların eşcinsel evliliğine "maruz bırakıldıklarını" söylüyor.

Muhafazakar anneler, eşcinselliğin çocuklar için çok karmaşık ve anlaşılması zor bir mesele olduğunu ve bunun oyuncak mağazasına yolculuğu konu alan bir hikaye aracılığıyla anlatılamayacağını söylüyor.

Çizgi romanın yaratıcılarından John Goldwater ise yaptıkları işin arkasında olduklarını söylüyor: "Riverdale, güvenli, anlayışlı ve kimsenin seçimleri nedeniyle yargılanmadığı bir yer. Bir gün böyle olmasını umduğumuz Amerika."

"Amerikan Aile Birliği'nin böyle düşünmesine üzüldük ama yapabileceğimiz bir şey yok. Tıpkı bizim onlara saygı duyduğumuz gibi onların da bize saygı duymaları gerekiyor."

Yeni sayının hayranlar tarafından desteklendiğini söyleyen Goldwater, "Kevin Keller, çizgi romandaki en önemli karakterlerden biri oldu" dedi.

 

ETİKETLER

çizgi romaneşcinsel evliliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24