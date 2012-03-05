Eşcinsel evliliği anlatan çizgi roman yok sattı

T24 - Eşcinsel evliliği konu alan yeni Archie çizgi romanı, muhafazakar Amerikan annelerinin tüm engellemelerine karşı raflarda yerini aldı.



70 yıldır Amerika'nın en popüler çizgi romanları arasında yer alan Archie ile Hayat (Life with Archie), Riverdale'de yaşayan Archie, Betty ve Veronica adlı 3 gencin gençlik maceralarını konu alıyor.

Archie ile Hayat adlı çizgi romanın ilk gay karakteri Kevin Keller'ın "tarihi bir an" olarak nitelendirilen evliliğini konu alan sayı çok satmaya başlayınca Amerikan Aile Birliği, web siteleri aracılığıyla çizgi romanın satın alınmasının durdurulması yönünce çağrıda bulundu.

"Lütfen raflarınızdan Archie'nin yeni sayısını kaldırın. Eğer kaldırmazsanız mağazalarınızdan alış veriş yapmayacağız." diyen muhafazakar aile birliği, çocukların eşcinsel evliliğine "maruz bırakıldıklarını" söylüyor.

Muhafazakar anneler, eşcinselliğin çocuklar için çok karmaşık ve anlaşılması zor bir mesele olduğunu ve bunun oyuncak mağazasına yolculuğu konu alan bir hikaye aracılığıyla anlatılamayacağını söylüyor.

Çizgi romanın yaratıcılarından John Goldwater ise yaptıkları işin arkasında olduklarını söylüyor: "Riverdale, güvenli, anlayışlı ve kimsenin seçimleri nedeniyle yargılanmadığı bir yer. Bir gün böyle olmasını umduğumuz Amerika."

"Amerikan Aile Birliği'nin böyle düşünmesine üzüldük ama yapabileceğimiz bir şey yok. Tıpkı bizim onlara saygı duyduğumuz gibi onların da bize saygı duymaları gerekiyor."

Yeni sayının hayranlar tarafından desteklendiğini söyleyen Goldwater, "Kevin Keller, çizgi romandaki en önemli karakterlerden biri oldu" dedi.