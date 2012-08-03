T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşcinsel evliliğe karşı 'tavuklu mücadele'

Chick-fil-A adlı tavuk lokantaları zincirinin sahibi Dan Cathy ABD'de kimi eyaletlerin eşcinsel evliliğe izin vererek Tanrı'nın öfkesini üzerlerine çektiğini söyledi

03 Ağustos 2012 14:15

ABD'de Chick-fil-A adlı tavuk lokantalarının sahibinin eşcinsel evliliğe karşı olduğunu ilan etmesi ardından, binlerce Amerikalı lokanta zincirine akın ederek desteklerini gösterdi.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışında yer almış Mike Huckerbee ve Rick Santorum, Chick-fil-A lokantalarına destek olunması için halka çağrıda bulunmuştu. Eski Arkansas valisi Mike Huckabee, mönüden bir tavuk öğünü seçip yiyerek Hristiyan değerlerini koruyan bir işletmeye destek olunabileceğini söylemişti. Lokanta zincirinin sahibi Dan Cathy bir radyoya verdiği mülakatta, ABD'de kimi eyaletlerin eşcinsel evliliğe izin vererek Tanrı'nın öfkesini üzerlerine çektiğini açıkladı.

ABD'nin güneyinde yer alan eyaletlerde sahibi olduğu tavuk lokantalarının önünde büyük kuyrukların oluştuğunu gören Dan Cathy, ''İncil'de yer alan aile tanımına'' destek olunmasını istediğini söylüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin tanıdık simalarından, eski başkan yardımcısı adayı Sarah Palin de kampanyaya destek olarak kameralar önünde kızarmış tavuk yedi.

Eşcinsel hakları savunucuları Cuma günü kendi protesto eylemlerini yapmaya hazırlanıyor. Lezbiyen gruplar eylem gününe "Daha Çok Piliç Öpün" adını koydu. Eşcinsel çiftler, Chick-fil-A lokantalarına giderek topluca öpüşeceklerini söylüyorlar. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

Chick fil AabdeşcinselMike HuckerbeeRick SantorumDan Cathy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24