Eşcinsel evliliğe karşı 'tavuklu mücadele'

ABD'de Chick-fil-A adlı tavuk lokantalarının sahibinin eşcinsel evliliğe karşı olduğunu ilan etmesi ardından, binlerce Amerikalı lokanta zincirine akın ederek desteklerini gösterdi.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışında yer almış Mike Huckerbee ve Rick Santorum, Chick-fil-A lokantalarına destek olunması için halka çağrıda bulunmuştu. Eski Arkansas valisi Mike Huckabee, mönüden bir tavuk öğünü seçip yiyerek Hristiyan değerlerini koruyan bir işletmeye destek olunabileceğini söylemişti. Lokanta zincirinin sahibi Dan Cathy bir radyoya verdiği mülakatta, ABD'de kimi eyaletlerin eşcinsel evliliğe izin vererek Tanrı'nın öfkesini üzerlerine çektiğini açıkladı.

ABD'nin güneyinde yer alan eyaletlerde sahibi olduğu tavuk lokantalarının önünde büyük kuyrukların oluştuğunu gören Dan Cathy, ''İncil'de yer alan aile tanımına'' destek olunmasını istediğini söylüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin tanıdık simalarından, eski başkan yardımcısı adayı Sarah Palin de kampanyaya destek olarak kameralar önünde kızarmış tavuk yedi.

Eşcinsel hakları savunucuları Cuma günü kendi protesto eylemlerini yapmaya hazırlanıyor. Lezbiyen gruplar eylem gününe "Daha Çok Piliç Öpün" adını koydu. Eşcinsel çiftler, Chick-fil-A lokantalarına giderek topluca öpüşeceklerini söylüyorlar. (BBC Türkçe)