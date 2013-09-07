vagus.tv, kelime kelime cinsiyet sözlüğü yayınladı. Sözlükte eşcinsel, gay, lezbiyen, biseksüelin tanımları şu şekilde yer aldı:

* Cinsel Yönelim: Bireyin kendi cinsine, karşı cinse veya birden fazla cinse karşı süregelen derin duygusal, romantik, ve/veya cinsel çekimi ifade eder.

* Eşcinsel: Duygusal ve/veya cinsel açıdan hemcinsine ilgi duyan kişi.

* Gay (Gey): Eşcinsel erkek.

* Lezbiyen: Eşcinsel kadın.

* Biseksüel: Duygusal ve/veya cinsel açıdan her iki cinse de ilgi duyan kişi.

* Cinsiyet Kimliği: Her bireyin, doğuştan gelen cinsiyetine uygun düşsün düşmesin, dış görünüşün veya bedensel işlevlerin tıbbi, cerrahi veya başka yöntemlerle iradi değişikliklerini de içerebilecek bedensel bilinç, giyim kuşam, söz ve davranışlar da dahil olmak üzere, özel ve kişisel cinsiyetini duyumsama ve yaşamasıdır.

* Transeksüel: Kendisini karşı cinse ait hisseden, karşı cinse benzeme isteği duyan veya karşı cinsten biri olarak hisseden kişileri ifade eder. Hem erkek hem kadın için geçerlidir. Yani kişi kadın bedeninde doğup kendini erkek olarak hissedebilir, erkek bedeninde doğup kadın olarak hissedebilir. Ancak Transeksüel kişinin ruhsal eğilimleri için geçerli olan bir kelimedir, bu yüzden transeksüeller dış görünümlerinden belirlenmeyebilir.

* Travesti: Dış görünüşü ve davranışıyla biyolojik cinsiyetinin karşısında ki cinse ait olma isteğini ifade eder. Karşı cinsin eşyalarını kullanmaktan, karşı cinsin giydiği kıyafetleri giymekten, ait olmak istediği cinsin davranışını sergilemekten zevk alan kişilerdir. Hem kadın hem erkek için geçerlidir.

* İnterseks: İkili cinsiyet sistemi içerisinde olağan sayılmayan bir şekilde dış genital organ ya da iç üreme sistemi ile doğmuş olan, cinsel kimlikleri ve cinsel organları ikili sisteme sığmayan kişilerdir.

* Transgender: İngilizce bir tanımlama olup Türkçe’deki travesti ve transeksüel tanımlamalarının ikisini de kapsar. Cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış ya da tamamlamamış; ancak biyolojik cinsiyetine ve görünümüne bir şekilde müdahale edenleri tanımlamak için bir şemsiye kelime olarak da kullanılabilir. (Bu yazıda interseks bireyleri de kapsayacak şekilde bir şemsiye kelime olarak kullanılmıştır.)

* Homofobi: Eşcinsellere/eşcinselliğe karşı duyulan korku, hoşnutsuzluk, irrasyonel nefret ya da ayrımcılık.

* Transfobi: Transgender bireylere karşı duyulan korku, hoşnutsuzluk, irrasyonel nefret ya da ayrımcılık.

* Bifobi: Biseksüel bireylere karşı duyulan korku, hoşnutsuzluk, irrasyonel nefret ya da ayrımcılık.