'Eşcinsel değilim!'

Önce etek giyen, daha sonra da sırt dekoltesiyle objektif karşısına geçen Murat Boz, gay olduğu iddialarını yalanladı.



Habertürk’teki “Burası Hafta Sonu” programında gay olmadığını ve Eliza isimli kız arkadaşıyla mutlu bir ilişki yaşadığını söyleyen Murat Boz, eşcinsellerin hastalıklı gibi görülmesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: “Eşcinsellere cüzzamlı gibi yaklaşıyorlar. Kötü bir şeymiş gibi konuşuyorlar. Bana bu yakıştırmalar ilk çıktığımdan beri yapılıyor ama gocunacak bir tarafı yok bunun. Beni tanıyan zaten tanıyor.”



