Eşcinsel çift, Dünya Onur Günü'nde bebek sahibi oldu

İlk kez baba olan B.J Barone ve Frankie Nelson, oğulları Milo'yu Dünya Onur Günü'nde (Gay Pride) kucaklarına aldı.

Kanadalı fotoğrafçı Lindsay Foster, bu dokunaklı anı ölümsüzleştirdi. İki baba çocuklarını gördüğü ilk anda ağlamaya başladı.

Fotoğrafçı Foster Facebook sayfasına, "Onlar da her ebeveynin hissettiği duyguları sonuna kadar yaşadı" diye yazdı.



Çiftle uzun süre vakit geçirdiğini belirten Foster, "İkisinin de bebek sahibi olmaya son derece hazır olduğunu gözlemledim" ifadesini kullandı.

Taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olan babalar, çocuklarının fotoğrafını Facebook sayfasından paylaşırken "Çok güzel, sağlıklı bir oğlan çocuğumuz oldu. Çok şanslıyız" diye yazdılar. Bu fotoğraf çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Olumlu olumsuz tüm yorumlara saygı duyduklarını söyleyen çift, "Yaşadığımız son derece saf bir aşk ve kucaklamadır. Milo koşulsuz sevgiyle büyütülecek. Hayatta birçok farklı aile ve insan tipi olduğunu bilerek ve bunu kabullenerek... Toleransı olmayan insanlar da dahil! Aşkın rengi, cinsi ve cinnsiyeti yoktur. Aşk koşulsuzdur" diye yazdı.