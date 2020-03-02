Eşcinsel bireye homofobik söylemlerde bulunan ve kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaşan doktor hakkında soruşturma

Eşcinsel C.Ö.’ye muayene sırasında, homofobik söylemlerde bulunan ve hastasının kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı belirtilen Uzm. Dr. N.K.Ö. hakkında ‘görevi kötüye kullanma’dan dava açıldı.

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de insan genetiği üzerine lisans eğitimini tamamlayan C.Ö. (26), yüksek lisans yapmak için İstanbul’a geldi. Cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesi üzerine C.Ö., muayene olmak için İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapan Uzm. Dr. N.K.Ö.’ye gitti. Muayene sırasında iddiaya gören doktor, eşcinsel hastaya, “Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi sana oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” dedi. Bunun üzerine C.Ö. başından geçenleri sosyal medyada paylaştı.